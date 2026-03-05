Войната в Украйна:

Григор Димитров: Опитвам се да намеря пътя обратно, но е много трудно (ВИДЕО)

05 март 2026, 10:10 часа 116 прочитания 0 коментара

Първата ракета на България Григор Димитров се готви за началото на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс. До момента през сезона обаче хасковлията не се представя на познатото си високо ниво, а това буди сериозно притеснение у феновете му. Гришо все пак не губи надежда, че съвсем скоро ще успее да възвърне формата си и ще продължи да радва привържениците.

Преди старта на Мастърс-а в Индиън Уелс Димитров говори пред руския YouTube канал „Больше“. Гришо коментира тежката контузия, която го извади от игра за дълго време, целите пред него, както и бъдещето му на корта.

„Никога в живота си не съм почивал толкова “

„Опитвам се да намеря пътя обратно, няма да лъжа, много е трудно. Винаги се опитвам да намеря положителната страна на всяка ситуация. Даже когато се сблъсквам с неприятни неща като моята травма. Отне ми няколко седмици да осъзная какво ми се е случило и бе тъжно. Но пък ми даде нови предизвикателства, с каквито не се бях сблъсквал в кариерата си“.

„Отидох няколко пъти на ваканция, а никога не съм почивал толкова в живота си. Можех да бъда себе си и това ме промени отвътре в положителен план – сега живея с различни цели, възприятия и опит. Просто ще се опитвам да правя каквото мога. И да поддържам тялото си. Всичко идва на приливи и отливи. Човек трябва да се опитва да живее с лекота“, заяви Григор Димитров.

Бойко Димитров
