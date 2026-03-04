№1 в света с нова титла - този път в любовта: Арина Сабаленка каза "да"

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка обяви, че е сгодена за бразилския предприемач Георгиос Франгулис. Щастливата новина бързо обиколи социалните мрежи, след като двамата споделиха видео от романтичното предложение. Кадрите разкриват приказна обстановка край басейн, украсен със свещи и цветя. Франгулис пада на коляно пред изненаданата тенисистка, която в първия миг прикрива лицето си от вълнение. Малко по-късно двамата се прегръщат и целуват, а Сабаленка не крие емоцията си.

Сабаленка каза "да" на бизнесмена Георгиос Франгулис

Беларуската звезда публикува кратък клип от специалния момент с посланието „Ти и аз завинаги“, което предизвика хиляди реакции и поздравления. Сред коментиралите бяха Новак Джокович и съпругата му Йелена Джокович, актрисата Айса Гонзалес, както и тенисистът Бен Шелтън.

Още преди официалното съобщение феновете подозираха, че двойката е готова за следващата крачка. През януари, след триумфа си на турнира в Брисбън, Сабаленка отправи закачливо послание към Франгулис по време на речта си: „Благодаря на моя приятел. Надявам се скоро да те наричам по друг начин, нали?“

Двамата направиха връзката си публична през май 2024 г., когато тенисистката публикува тяхна обща снимка след финала на Italian Open. Оттогава те често споделят моменти от съвместния си живот, а интересът към личния живот на Сабаленка расте успоредно с успехите ѝ на корта. Засега бъдещите младоженци не разкриват подробности около датата и мястото на сватбата, съобщава Daily Mail.

