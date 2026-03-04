№1 в света с нова титла - този път в любовта: Арина Сабаленка каза "да"

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка обяви, че е сгодена за бразилския предприемач Георгиос Франгулис. Щастливата новина бързо обиколи социалните мрежи, след като двамата споделиха видео от романтичното предложение. Кадрите разкриват приказна обстановка край басейн, украсен със свещи и цветя. Франгулис пада на коляно пред изненаданата тенисистка, която в първия миг прикрива лицето си от вълнение. Малко по-късно двамата се прегръщат и целуват, а Сабаленка не крие емоцията си.
Сабаленка каза "да" на бизнесмена Георгиос Франгулис
Беларуската звезда публикува кратък клип от специалния момент с посланието „Ти и аз завинаги“, което предизвика хиляди реакции и поздравления. Сред коментиралите бяха Новак Джокович и съпругата му Йелена Джокович, актрисата Айса Гонзалес, както и тенисистът Бен Шелтън.
Още преди официалното съобщение феновете подозираха, че двойката е готова за следващата крачка. През януари, след триумфа си на турнира в Брисбън, Сабаленка отправи закачливо послание към Франгулис по време на речта си: „Благодаря на моя приятел. Надявам се скоро да те наричам по друг начин, нали?“
Aryna Sabalenka after winning back to back Brisbane titles:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
“Thank you to my boyfriend… hopefully soon I can call you something else” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VCLdkJXLBg
Двамата направиха връзката си публична през май 2024 г., когато тенисистката публикува тяхна обща снимка след финала на Italian Open. Оттогава те често споделят моменти от съвместния си живот, а интересът към личния живот на Сабаленка расте успоредно с успехите ѝ на корта. Засега бъдещите младоженци не разкриват подробности около датата и мястото на сватбата, съобщава Daily Mail.
