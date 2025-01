Желязната Мадисън никога не се отказа - и 8 години по-късно сбъдна мечтата, която ѝ убягна (ВИДЕО)

29-годишната американка Мадисън Кийс е героят на деня! Тя успя да сбъдне мечтата, която преди 8 години ѝ се изплъзна - да стане шампионка в Големия шлем. В събота Кийс победи Арина Сабаленка, за да спечели титлата на Откритото първенство на Австралия. Това е първи трофей за Мадисън в надпреварите от Шлема, а той идва цели осем години след единствения ѝ друг финал на такова равнище - този на US Open през 2017-а.

Кийс показа, че за тези 8 години е развила изключително много играта си - и особено в психическо отношение, демонстрирайки невероятна устойчивост през целия турнир. Тя е първата тенисистка в Оупън ерата, която печели титла в Мелбърн след изцяло трисетови победи от 1/8-финалите до самия финал. На всичкото отгоре тя спаси и мачбол срещу Ига Швьонтек на 1/2-финала, като това се случва за пръв път в Мелбърн след Наоми Осака през 2021-ва.

Madison Keys says letting go of the burden of winning a major is what gave her the "ability to actually play for it." 👏 🏆 #AusOpen pic.twitter.com/JFJtG4mFDs