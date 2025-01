Хегемонията на Сабаленка на Australian Open приключи! Американската приказка имаше "хепиенд" (ВИДЕО)

Шампионката на Australian Open в последните две години Арина Сабаленка беше детронирана! Световната номер 1 отстъпи с 1:2 сета (3:6, 6:2, 5:7) във финала срещу американката Мадисън Кийс, която вдигна първата си титла в турнир от Големия шлем. Двубоят на централния корт в Мелбърн продължи малко над 2 часа. По пътя към трофея 19-ата поставена Кийс елиминира и номер 2 в ранглистата на ATP Ига Швьонтек.

Мадисън Кийс стартира много силно - с пробив, а в последствие стигна до нов такъв за 4:1 в своя полза. В края на сета двете тенисистки си размениха по един брейк за крайното 6:3 за американката. Втората част протече коренно различно. Сабаленка вдигна значително нивото. Тя изтърва две възможности да вземе подаването на съперничката си още в първия гейм. В третия и петия обаче нямаше какво да спре беларускинята да пробие. №1 в сета отрази три брейкбола до края на сета, който бе спечелен с 6:2.

ОЩЕ: Отказването на Джокович - едва второто такова в историята на Големия шлем

Her crown, her court.



And she's not giving up either without a fight!@SabalenkaA wins the second set 6-2 to force a decider.#AO2025 pic.twitter.com/05m0tGosNK