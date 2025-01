Въпреки загубения финал: Световната №1 намери сили да взриви от смях "Род Лейвър Арена" (ВИДЕО)

Световната номер 1 Арина Сабаленка пропусна възможността да спечели Australian Open за трети пореден път. Беларускинята отстъпи във финала с 1:2 сета (3:6, 6:2, 5:7) срещу американката Мадисън Кийс, която вдигна първата си титла в турнир от Големия шлем. След двубоя шампионката от предходните две години беше бясна, но успя бързо да се съвземе и да развесели публиката на "Род Лейвър Арена" с изказването си при получаването на приза за второ място.

„Надявам се да те видя следващата година", обърна се Сабаленка към трофея, започвайки с настроение своята реч след загубения финал на Australian Open. "Мадисън, какъв турнир само. Бори се много за този трофей, игра невероятен тенис, тази вечер победи. Поздравления за теб и екипа ти. Наистина заслужен успех. Наслади се на празненство и забавната част", показа уважение №1 в ранглистата на ATP и продължи шеговито към екипа си.

Sabalenka after losing to Madison Keys in the Australian Open final: *Aryna looks at the trophy* “I hope I’ll see you next year” 😂 pic.twitter.com/bqBCOpS1KH

„Трябва ли да кажа нещо за екипа си... Хора, както винаги вината е ваша. Не искам да ви виждам следващата седмица. Аз наистина ви мразя… не, всъщност искам да ви благодаря за всичко, което правите за мен и "бла-бла-бла", каза с усмивка Арина Сабаленка, която беше в серия от забавни коментари. "Мисля, че дадохме всичко от себе си, просто Мадисън игра невероятно и аз нямаше какво повече да сторя в този мач. Следващия път, когато се срещнем, ще покажа по-добър тенис", завърши тя.

