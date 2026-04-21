"Класирането е само една цифра": Григор Димитров проговори за срива в световната ранглиста

Първата ни ракета Григор Димитров даде емоционално интервю за медията "Больше" по време на престоя си в Мадрид. Повод за разговора бе актуалното състояние на тенисиста, който за първи път от дълго време се оказа извън първите сто в световната ранглиста. Пред камерите българинът не скри, че преминава през един от най-сложните периоди в своя професионален път.

"Нямам намерение да ви лъжа колко невероятно се чувствам и да скрия истината от вас. Това никога не е било в моя стил и признавам, че досега завръщането ми на корта оказва негативен ефект върху мен във физически и психологически план. Същевременно животът не е само тенис. Не бива да прибързваме с нищо, защото някои неща са неизбежни и ще се случат на ранен или по-късен етап. Понякога нещата се случват в най-неочаквания възможен момент и моята кариера винаги е била пример затова. Благодарен съм за всички невероятни моменти и опитвам да се наслаждавам на процеса, тъй като вече причините да се състезавам са различни. Нямам какво да доказвам на никого, ако изключим себе си. В момента това е най-голямото предизвикателство пред мен. Искам да си докажа, че мога да се върна на правилния път и отново да изпитам нужното вълнение на корта, тъй като тогава ще имам желанието да продължавам възможно най-дълго. Знам, че всеки един край е равносилен и на ново начало. Не искам да бъда прекалено суров със себе си и следвам своите инстинкти, но същевременно продължавам да се трудя здраво и да бъда възможно най-добрата версия на себе си, както на корта, така и извън него", сподели откровено Димитров.

Въпреки отстъплението в класацията на ATP, Димитров демонстрира философско отношение към ситуацията. Той поясни, че дългото отсъствие поради здравословни проблеми е фактор, с който се сблъсква за първи път в такъв мащаб.

"И какво толкова? Класирането е само една цифра. Никой не може да ми отнеме нищо от постигнатото. Със сигурност се намирам в един от най-трудните си периоди, но съм имал и доста по-тежки предизвикателства в живота си. Нещата са малко по-трудни, защото всички това се случва на толкова късен етап в кариерата ми и възстановяването е по-тежко. Истината, е че досега не съм имал толкова тежка контузия и за пръв път спирам за толкова месеци. Перспективата ми обаче е по-различна от тази на всички останали. Фокусът ми се промени и вече е в много по-различна посока, но нямам намерение да бягам от бъдещите предизвикателства пред мен. Може би нещата ще се подобрят, а може би не. Към момента просто се надявам, че ще остана здрав и оттам насетне ще дам най-доброто от себе си, за да постигна целите си", допълни тенисистът.

Григор коментира и спецификата на играта върху червена настилка, правейки паралел с мнението на своя колега Андрей Рубльов. Българинът призна сложността на играта върху клей, въпреки че е израснал на такъв тип кортове.

"Донякъде бих могъл да се съглася. Също така мога да кажа, че истинският тенис се играе на трева. Истината е някъде по средата. Израснал съм на тази настилка и знам колко трудно се играе върху нея. Червените кортове до голяма степен изравнява възможностите и всеки един състезател може да покаже най-доброто от себе си. Може да бъде много забавно, но и много изнервящо. Вие изберете точните думи, защото клеят покрива абсолютно всяко едно определение", завърши първата ни ракета.