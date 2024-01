На 1 януари: Григор вече сътвори удара на 2024 година в тениса?! (ВИДЕО)

Още в първия си мач на сингъл през новия сезон Григор Димитров напомни за невероятния си стил на игра с някои прекрасни отигравания. Една точка на Гришо дори накара английския коментатор на мача да възкликне, че българинът вече е сътворил един от ударите на годината, макар и да е едва 1 януари.

"Това е просто невероятно... Григор Димитров май току-що ни даде удара на годината още на 1 януари", каза коментаторът по Tennis TV, цитиран от ATP Tour в Twitter. От страницата показаха видео на разиграването, при което Гришо направи атрактивно воле зад основната линия, намерило ъгъла на корта.

Ударът на Григор бе толкова силен и добре позициониран, че Мъри само можеше да го изгледа. Самият Гришо не вярваше, че топката е намерила очертанията на корта. Вижте невероятното изпълнение на Григор Димитров срещу Анди Мъри във видеото:

That's straight ridiculous...@GrigorDimitrov just might have given us the shot of the year on January 1st 🤯@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/o7SJraWEZM