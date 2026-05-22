Освен Сарафов и Емилия Русинова да си ходи: Призив на "Продължаваме промяната"

22 май 2026, 12:59 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Продължаваме промяната" призоваха искат Борислав Сарафов съдебната система да напусне и Емилия Русинова. Този призив отправи депутатът от "Продължаваме промяната" и председател на инициативата "Правосъдие за всеки" Велислав Величков по време на брифинг в парламента. Той смята още, че и всички от диванчето на Петьо Еврото трябва да напуснат съдебната система. 

"От там нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние във висшите етажи на съдебната власт", заяви Велислав Величков. 

Според "Продължаваме промяната" днес са се появили оптимистични сигнали от Народното събрание в тази връзка. 

Правителството на Борисов и Теодора Георгиева

Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков не е съгласне, пче правителството на Бойко Борисов няма нищо общо с определянето на Теодора Георгиева. "Това как се определя българският европрокурор в лицето на Теодора Георгиева е маниер на Борисов, който е известен в публичното пространство като изявлението "ти си го избра", добави още Рашков. 

Той обърна внимание, че в изтекло видео, за което се смята, че Петър Петров Еврото дава ясен категоричен сигнал на Теодора Георгиева, че, въпреки фактите, че тя е трета в списъка кандидати за европрокурори, "те са я били избрали".

"Петьо Петров Еврото е един съдържател на ресторанта "Осемте Джуджета" и без контакт, връзка с правителството на Борисов едва ли може да определя кой да бъде европрокурор. За нас няма никакво съмнение връзката на Петьр Петров Еврото с правителството на Борисов при определянето на Теодора Георгиева", заяви още Рашков. 

От своя страна Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната" припомни приятелски здрависвания между Борисов и Цацаров. 

Според него е имало и безграничната подкрепа на ГЕРБ и ДПС към Иван Гешев, а след това към Борислав Сарафов и припомни за снимката на Сарафов с Петьо Еврото и други. ОЩЕ: Борисов се отрича от джуджета и Снежанки: Заговори за обединение с ДБ за президентския вот (ВИДЕО)

Бойко Рашков Велислав Величков Емилия Русинова теодора георгиева 52 Народно събрание
Деница Китанова
