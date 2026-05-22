Mamma Mia: Любима среща с италианската кухня

С първите истински топли дни София сякаш сменя ритъма си. Градът оживява, улиците се изпълват с хора, а дългите разходки и вечерите навън отново се превръщат в любимата част от деня. И точно тогава най-силно ни се иска да открием онези места, които не просто предлагат добра храна, а създават усещане - като малко кътче от Италия в сърцето на столицата.

Повече от 30 години пицария-ресторант Mamma Mia събира около масата аромата на истинската италианска кухня, топлината на домашния уют и атмосферата, която кара времето да тече по-бавно. Вдъхновена от Южна Италия и от традициите, които екипът открива по време на своите пътувания из Апенините, Mamma Mia ни кани да вкусим от една кулинария, създадена с характер, история и отношение.

Менюто е пъстро и отговаря на всяко наше настроение. Свежата салата “Капрезе” с домати, моцарела, песто и маслини напомня за морските италиански следобеди, а салатата с домати, краве сирене и домашно кьопоолу придава уютен акцент.

Сред предложенията за паста и ризото се открояват пикантното “Пене Арабиата” с доматен сос, чесън, чили и босилек, както и лимоновото ризото със скариди и шафран - фино, ароматно и изненадващо свежо. Всяка паста тук се приготвя по традиционни рецепти, вдъхновени от италианската душа и от срещите с майстор-готвача Масимо Орио от южния град Таранто.

А пиците… те са причината, заради която искаме да се върнем в Mamma Mia още на следващия ден. “Тоскана” с бекон, луканка и топено сирене е известна със своя плътен вкус, а пицата “BBQ” ни очарова с ароматен чедър, бекон и плътен барбекю сос. Внимание заслужава и специалната „Мамма Миа“ с биволска моцарела, прошуто, спанак и пармезан.

Освен с автентична гастрономия, Mamma Mia привлича посетители и с невероятната си атмосфера. Просторната тераса с гледка към храм „Свети Седмочисленици“ носи спокойствие и тишина в самия на града, а ароматът на прясно изпечено тесто и италиански подправки прави всяка вечер още по-специална.

Финалът пристига с домашна италианска торта с маскарпоне и Nutella или с чийзкейк с горски плодове - десерти, с които завършваме посещението си по най-сладкия начин.

А освежаващите бири подхождат на всяка хапка. Затова при следващата ви разходка из центъра на София, ви препоръчваме да си подарите малко италианско вдъхновение - в очарователната Mamma Mia.

ул. Цар Иван Шишман 39

0884 207 036

https://mammamia.bg/