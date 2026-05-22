"HIGHLIGHTS": Най-доброто от балет "Арабеск" на 31 май

Балет "Арабеск" ще представи HIGHLIGHTS, програма, съдържаща фрагменти от едни от най-значимите спектакли на трупата. Многообразието от различни танцови стилове, авторски хореографии, впечатляваща сценична среда, допълнени с музикални произведения на класически и съвременни композитори създават празник за сетивата и респектират с умението на танцьорите да преминават от една миниатюра в друга, демонстрирайки висок професионализъм и артистично майсторство.
"Болеро", музика – Морис Равел, хореография – Маргарита Арнаудова
В програмата на галавечерта, която ще се проведе на сцената на Музикален театър "Стефан Македонски" в София, ще видите фрагменти на чужди и български хореографи, работили с трупата през последните години:
- "Капка в океана", музика – Добринка Табакова, хореография – Антъни Мидълтън (Великобритания)
- "The Lonely people" / "Самотници", музика - Сергей Рахманинов, хореография - Мириам Енгел (Израел)
- "Дневникът на Дракула", музика – Георг Фридрих Хендел, хореография - Мила Искренова
- "Пандора", музика – Петър Дундаков, хореография – Боряна Сечанова
- "Свободно разположени мисли", музика: Сократис Синопулос Квартет, Макс Рихтер, хореография – Аршак Галумян (Германия)
- "Двойственост", музика – Астор Пиацола, хореография – Лиз Лий (Великобритания)
- "Пътят ми с теб", музика – Макс Рихтер, хореография – Ангелина Гаврилова
- "Късна история", музика – Макс Рихтер, хореография – Филип Миланов
- "Бла, бла…", музика – Джони Транк и Джус ансамбъл, хореография – Морис Кози (САЩ)
- "Болеро", музика – Морис Равел, хореография – Маргарита Арнаудова
Билети за HIGHLIGHTS на балет "Арабеск" ще откриете оналйн на EPay.go.