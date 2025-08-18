Срещата Тръмп-Путин:

„Новак Джокович е най-великият спортист, който някога е съществувал“ (ВИДЕО)

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович получи поредно признание за бляскавата си кариера. Този път то дойде от негов колега тенисист. Става въпрос за световният №13 Каспер Рууд. Норвежецът бе категоричен, че сърбинът не само е най-великият тенисист в историята, но и най-великият спортист, който света някога е виждал. Рууд сравни атлетизма на Ноле с този на легендите в НФЛ и НБА Том Брейди и ЛеБрон Джеймс.

Каспер Рууд засипа с похвали Новак Джокович 

Каспер Рууд бе категоричен, че Джокович би смазал Том Брейди на доста от физическите тестове, въпреки че американецът се състезава в контактен и доста по-агресивен спорт от тениса. Норвежкият тенисист допълни, че ЛеБрон Джеймс има предимство пред Новак в определени аспекти, но трудно може да се нареди до сърбина.

Норвежецът е впечатлен от атлетизма на сърбина 

„Новак Джокович е най-добрият на всички времена, във всеки спорт. Не искам да правя сравнения, защото би било глупаво. Но вземете атлетизма на Джокович в сравнение с този на Том Брейди. Брейди е GOAT (Най-велик за всички времена) в американския футбол, не ме разбирайте погрешно, но мисля, че Новак би го смазал. Ако говорим за физическия аспект. Но пък, ЛеБрон Джеймс би могъл да стъпче Новак в определени аспекти. Не знам. Във всеки случай, според мен Новак е най-великият спортист, който някога е съществувал“, заяви Каспер Рууд.

Бойко Димитров
