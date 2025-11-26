Студио Actualno:

"Извиняваме се на българите за цирка": Тонът в бюджетна комисия се успокои (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 14:29 часа 339 прочитания 0 коментара
След като бюджетна комисия се превърна в истински цирк, викаха се лекари, хвърляха се микрофони и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев не даваше да се проведе заседание - в крайна сметка ситуацията и тонът се нормализира и депутатите започнаха работа по същество по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година на второ четене. Причината за напрежението беше бойкотът на опозицията в лицето на "Продължаваме промяната", които не искаха заседание на комисията да се провежда в почивката и преди първоначално заложения час от 14.15 ч. 

"Ако сте си начесали крастата - да започваме", каза председателят на бюджетна комисия Делян Добрев от ГЕРБ и започна да чете доклада по второто четене на Закона за ДОО. 

Намеси се и Венко Сабрутев от ПП-ДБ, който каза, че Добрев е направил нещо невиждано и заяви, че "Продължаваме промяната" искат да се премахне свищнита за увеличение на осигурителните осигоровки с 2%. ОЩЕ: "Няма да се случи по този начин": Небивал скандал за бюджета в парламента (ВИДЕО)

"Искам да се извиня на българските граждани за този цирк и панаир. Това не е нормално. Слава Богу преминаваме към смислен дебат", каза Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало". Той не хареса думата "свинщина", използвана от Сабрутев и го призова да не използва такива епитети. 

Бюджетът на ДОО

Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година, като е отчетен ефекта, от по-високите осигуровки за пенсии и по високият максимален и минимален осигурителен доход, така ще се финансира осъвременяването на пенсиите от първи юли догодина. То ще е по швейцарското правило и ще е между 7 и 8 процента, колко точно ще реши на по-късен етап Надзорният съвет на НОИ, след като станат налични данните за инфлацията и за ръста на осигурителния доход през тази година. Минималната пенсия за стаж и възраст от първи юли ще е почти 347 евро при малко над 322 евро до края на юни. ОЩЕ: Какво има в бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026: НОИ и НЗОК ще имат тежката дума

