В Абу Даби е имало среща на украинските и руските разузнавателни служби, призна Ушаков

26 ноември 2025, 15:07 часа 309 прочитания 0 коментара
Съветникът на Владимир Путин - Юрий Ушаков е потвърдил, че вчера, 25 ноември, в Абу Даби се е провела среща между представители на украинските и руските разузнавателни служби. "Имаше представители, които вършеха сериозна работа. Това бяха представители на украинските и руските разузнавателни служби. Те се срещат периодично и обсъждат чувствителни въпроси, като такива, свързани с размяната на военнопленници", каза той, цитиран от "Украинская правда".

По думите му, на срещата неочаквано се е появил и нов представител на САЩ, който в момента се занимава с украинския въпрос, чието име той не уточни.

"Той също се появи и е провел среща, доколкото разбирам, с украински представители и очевидно това е било предварително уговорено. Той се срещна и с нашите представители", каза Ушаков.

В същото време, според него, в руската делегация не е бил директорът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин.

Вчера медиите съобщиха, че украинската делегация е била водена от началника на Главно разузнавателно управление на Украйна Кирило Буданов.

Елена Страхилова
