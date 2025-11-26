Студио Actualno:

"Тежък случай, да звъннем на 112": Лекарката на парламента дойде с апарат за кръвно на бюджетна комисия (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 14:56 часа 400 прочитания 0 коментара
"Тежък случай, да звъннем на 112": Лекарката на парламента дойде с апарат за кръвно на бюджетна комисия (ВИДЕО)

Заседанието на бюджетна комисия се превърна в истински цирк, който продължи час и половина, а причината беше недоволството на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че заседанието е свикано в почивката на парламента. След като Василев узурпира микрофона и не позволи да се започне заседанието, а депутатите го обвиниха, че е в криза, председателят на комисията Делян Добрев повика лекарката на Народното събрание в залата, а тя дойде с апарат за кръвно. 

"Лекарката каза, че не може да помогне. Тежък случай", съобщи Делян Добрев след пристигането на лекарката на Народното събрание в залата за бюджетна комисия, на което Асен Василев отговори: "Идеално". Добрев, който води заседанието обаче предложи да се звънне на 112 или да се гласува и квесторите да изведат лидера на "Продължаваме промяната", за което Василев призова да пробва да се случи.

Изтръгнаха му микрофона, той си взе друг

Малко по-късно квестори се опитаха да успокоят Василев, но се спречкаха с депутати от ПП-ДБ, които не им позволиха да го доближат, след което Байрам Байрам от "ДПС - Ново начало" издърпа микрофона на Асен Василев и го хвърли. Василев обаче не се отказа и си придърпа микрофона от съседното място, който Байрам отново се опита да изтръгне, но този път не успя.

"Възраждане" и "Величие" снимаха комисията

На заден план депутати от "Възраждане" се събраха да гледат и да излъчват комисията, а мнозинството се шегуваха с тях, че са станали журналисти. Като чу това - депутатката Мария Илиева от "Величие" също направи опит да снима комисията с телефона си от място, но снима доста хаотично и даже полилея на залата, след което Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало" коментира, че някои негови колеги дори не знаят какво да снимат.

Междувременно комисията снимаше и Манол Пейков от ПП-ДБ. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Лекари Делян Добрев Асен Василев бюджетна комисия апарат за кръвно 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес