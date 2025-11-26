"Тежък случай, да звъннем на 112": Лекарката на парламента дойде с апарат за кръвно на бюджетна комисия (ВИДЕО)

Заседанието на бюджетна комисия се превърна в истински цирк, който продължи час и половина, а причината беше недоволството на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че заседанието е свикано в почивката на парламента. След като Василев узурпира микрофона и не позволи да се започне заседанието, а депутатите го обвиниха, че е в криза, председателят на комисията Делян Добрев повика лекарката на Народното събрание в залата, а тя дойде с апарат за кръвно.

"Лекарката каза, че не може да помогне. Тежък случай", съобщи Делян Добрев след пристигането на лекарката на Народното събрание в залата за бюджетна комисия, на което Асен Василев отговори: "Идеално". Добрев, който води заседанието обаче предложи да се звънне на 112 или да се гласува и квесторите да изведат лидера на "Продължаваме промяната", за което Василев призова да пробва да се случи.

Изтръгнаха му микрофона, той си взе друг

Малко по-късно квестори се опитаха да успокоят Василев, но се спречкаха с депутати от ПП-ДБ, които не им позволиха да го доближат, след което Байрам Байрам от "ДПС - Ново начало" издърпа микрофона на Асен Василев и го хвърли. Василев обаче не се отказа и си придърпа микрофона от съседното място, който Байрам отново се опита да изтръгне, но този път не успя.

"Възраждане" и "Величие" снимаха комисията

На заден план депутати от "Възраждане" се събраха да гледат и да излъчват комисията, а мнозинството се шегуваха с тях, че са станали журналисти. Като чу това - депутатката Мария Илиева от "Величие" също направи опит да снима комисията с телефона си от място, но снима доста хаотично и даже полилея на залата, след което Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало" коментира, че някои негови колеги дори не знаят какво да снимат.

Междувременно комисията снимаше и Манол Пейков от ПП-ДБ.