Опит за овладяване на емблематичен частен университет у нас буди спомени за "Осемте джуджета"

Мащабен опит за превземане на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Пловдив, едно от най-старите частни учебни заведения за висше образование в страната с над 33-годишна история - за това сигнализира публично президентът и ректор на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова. На пресконференция, проведена на 26 ноември, тя изнесе твърдения, че с фиктивни договори за консултантски услуги на стойност близо 6 милиона лева дъщерята на вече покойния основател проф. д-р инж. Димитър Димитров - Вихра Димитрова - цели прогонване на настоящото ръководство и академичен състав и еднолично управление.

Вихра Димитрова притежава 34% дял в "Интерколеж - С" - юридическото лице, под чиято шапка е ВУАРР. Светла Димитрова е с 66% дял. Ректорът обаче твърди, че дъщерята на основателя взема еднолични решения на общи събрания, за които не са уведомявани хората от ръководството и преподавателите, а с това е нанесла щети за милиони левове на учебното заведение. Двете навлизат в дълга съдебна сага, която все още не е приключила.

Що се отнася до действията на Вихра Димитрова, Светла Димитрова посочва връзка на адвокати и други лица по делото с известния контрабандист Никола Николов - Паскал и с издирвания "главен герой" в "Осемте джуджета" Петьо Петров, по прякор Еврото. Тя се позова на информация, налична в публичното пространство.

Според Светла Димитрова случаят трябва да попадне в полезрението на обществото, защото засяга "целия модел на частното висше образование" в България.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР) е с повече от 40 000 завършили студенти и три работещи филиала в Пловдив, Велико Търново и Русе. Към днешна дата там се обучават над 3000 студенти. През последните три десетилетия частното заведение се развива изцяло със свое финансиране - от студентски такси и европроекти, заяви ректорът.

Хронология: консултантски договори и частен съд, образуван в подозрителен времеви период

По думи на Светла Димитрова, ВУЗ-ът е изправен пред "безпрецедентна ситуация". "Чрез серия фиктивни консултантски договори се прави опит устойчив частен университет да бъде превзет и източен от организирана престъпна група за незаконно придобиване на имущество. Над нас тегне риск от безпрецедентна кражба", твърди ректорът.

Тя разказва и хронологията: след смъртта на основателя проф. д-р Димитър Димитров настъпва промяна в собствеността. Учредител е дружеството „Интерколеж - С" ООД – наследници са Светла Димитрова, съпругата на Димитър Димитров, малката му дъщеря и дъщеря от първия му брак. Светла Димитрова изкупва дяловете на непълнолетната дъщеря и държи 66 дяла. Дъщерята Вихра Димитрова, назначена тогава за зам.-ректор, започнала да ползва продължителни отпуски, болнични, не се ангажирала и с управлението на "Интерколеж", разказва ректорът на ВУАРР. Преди години Вихра Димитрова подава молба за напускане на ВУАРР, а след това започва да сключва "фиктивни договори за консултантски услуги с две фирми за общо близо 6 милиона лева", по думи на Светла Димитрова.

Следват преговори за делба и "паралелно скрита схема": "Аз и Вихра Димитрова подписваме споразумение за делба на "Интерколеж" по нейно желание. Тя е ангажирала адвокат Мария Желева. Вихра Димитрова, без мое знание, започва да подписва серия от договори за консултантски услуги. Двете компании са с едни и същи собственик, регистрирани са на един адрес", казва Светла Димитрова.

На 3 януари 2022 г. Вихра Димитрова сключва, като съуправител на "Интерколеж", договор с "А.Еффе.Консултинг" ЕООД за срок 10 г. и на стойност 2,6 млн. лв. без ДДС, от които 1,3 млн. без ДДС са дължими. "Интерколеж" не са разполагали с тези суми в банковите си сметки, посочва ректорът.

На 8 юли 2022 г. Вихра Димитрова, като представляващ ВУАРР, сключва друг договор – за 3 млн. лв. с дължими неустойки при неизплащане до 50% от тази сума. Фирмата е "Тиконукоти" ООД. Справка в Търговския регистър показва, че управителят на двете компании е Андреа Фаваро.

Така "общата сума е близо 6 милиона лева с изключително високи неустойки и клауза всички спорове по изпълнение на договора да се решават не в държавни съдилища, а в частен арбитражен съд към Световен търговски център. Този частен съд е образуван броени дни преди подписване на първия консултантски договор, твърди Светла Димитрова.

"Предметите на тези договори дублират изцяло дейноста на ВУАРР – разработване на проекти, международни партньорства, привличане на студенти, правни и данъчни консултации и др.", добави ректорът. И продължи с това, че ВУЗ-ът разполага със счетоводен отдел, който в годините сам е извършвал възложените по договорите дейности. Имали са и юрист, който е на абонамент към ВУАРР. За всички тези договори с консултантски фирми няма решение на ръководните органи или на учредителя. Мажоритарният съдружник също не е бил информиран, нито който и да е преподавател, каза Светла Димитрова.

Вихра Димитрова е отстранена, но прави преводи от банковата сметка на учебното заведение

През септември 2022 г. е проведено Общо събрание на "Интерколеж" по желание на Вихра Димитрова. Сред заложените точки са представяне на план за финансово издържане и отчет на управителя. "Аз представям, Вихра Димитрова не представя. Дава ѝ се срок от 7 дни да ги представи, но тя не ги представя. По тази причина на 16 септември Общото събрание гласува нейното освобождаване като управител на "Интерколеж" и ВУАРР. Същия ден, чрез онлайн банкиране, от сметки на "Интерколеж" тя превежда 288 хиляди лева на 5 превода към горепосочените фирми за консултантски услуги. Няма фактури в счетоводството, не са представени на ръководството договори и анекси", твърди ректорът.

"При проверка в банковата сметка разбирам за извършените преводи. След многократни писма до нея и консултантските компании сключени договори и анекси не са предоставени. Консултантските фирми завеждат искове към частен арбитражен съд срещу "Интерколеж" и ВУАРР – осъдени сме от този съд. ВУАРР е осъдено да изплати 1,5 млн. лв. неустойка. За "Интерколеж" се претендират над 1,3 млн. лв. неустойки. По по-малки договори и анекси сме задължени с още около 120 000 лева. Образувани са изпълнителни дела при частен съдебен изпълнител (ЧСИ)", каза Светла Димитрова.

По думите ѝ - от банковата сметка на ВУАРР са изтеглени 1,65 млн. лв. "По прокурорско постановление те се държат по сметката на ЧСИ до приключване на наказателно производство, заведено срещу Вихра Димитрова и управителя на фирмите за консултантски услуги", посочи ректорът.

"Интерколеж" е осъден да плати 1,576 млн. лв., включително за такси за арбитраж и ЧСИ. След това има осъждане за допълнителни 120 000 лева по договори и анекси, сключени за консултантски услуги.

"Дружеството учредител остава без свободни средства. Аз, като негов управител, внасям лични средства за адвокатски хонорари, взимаме заем за изплащане на задължения", разказа Светла Димитрова.

Вихра Димитрова се разпорежда и с имоти на дружеството, твърди ректорът

На 25 юли 2022 г. Вихра Димитрова продава апартамент, собственост на ВУАРР, в столичния квартал "Дианабад". Продаден е на фирмата "Тиконукоти – една от консултантските компании, твърди Светла Димитрова. Продажбата е с фиксирана цена 80 000 лева. Отново не е уведомен мажоритарен съдружник, няма решение на висши органи на ВУЗ-а, Вихра Димитрова не е спазила и разпоредбите на правилника на ВУАРР и на "Интерколеж", твърди ректорът.

"В нотариалния акт е вписано, че цената ще се плати 7 дни след изповядване на сделката при нотариус, но до днес няма и постъпила стотинка от тази продажба. Експертизата показва пазарна реална стойност на това жилище от 193 хиляди лева. Имотът е продаден на значително по-ниска цена от пазарната му стойност. Там и до днес продължава да живее Вихра Димитрова", твърди Светла Димитрова.

По-късно се появява протокол за прехващане – от "Тиконукоти" – с който продажната цена уж е трябвало да бъде прехваната от зъдължението на "Интерколеж" към "Тиконукоти" за консултантски услуги. "Но не е направено реално прехващане, няма изпълнителен лист с приспаднатата стойност и сме осъдени да изплатим цялата сума за консултантски услуги, без продажбата на апартамента да е включена", заяви Светла Димитрова.

Как действат съд и прокуратура?

Тя подава сигнал до окръжната прокуратура в Пловдив за петте превода на стойност 288 хил. лв. След събиране на допълнителни доказателства, на 13 март 2024 г., Вихра Димитрова е привлечена като обвиняема за сключване на неизгодни сделки в особено тежък случай с щета 3,7 млн. лв., нанесена на "Интерколеж" и ВУАРР.

Успоредно с договорите и арбитражите Вихра Димитрова предприема стъпка да овладее изцяло дружеството учредител, т.е. "Интерколеж", и да превземе университета, твърди Светла Димитрова. "На общо събрание Вихра Димитрова, еднолично - с 34 дяла, гласува изключването ми като съдружник и управител, преобразува дружеството в ЕООД. Вписва се като едноличен собственик и управител", разказва тя. Само че това не е вписано в Търговския регистър след сигнал на ректора. Сега делото е висящо в Окръжен съд - Пловдив.

От допълнителни разяснения на Светла Димитрова стана ясно, че наказателното дело по обвиненията срещу Вихра Димитрова за неизгодните сделки пък е било "издърпано" в София от главния прокурор и възложено на Софийска градска прокуратура, по-конкретно на прокурор Георги Мойсев. Не са били събрани обаче допълнителни доказателства, както е трябвало, а след няколко месеца с постановление Мойсев прекратява производството. Софийски градски съд отменя постановлението, Софийски апелативен съд потвърждава решението и делото е върнато в СГП на Мойсев с дадени указания за доразследване. "Той не изпълни указанията, а втори път прекрати това наказателно постановление. Понастоящем го обжалваме пред СГС", заяви Светла Димитрова.

"На 26 септември, когато празнуваме своята 30-годишнина, Вихра Димитрова окупира сградата на ВУАРР и заедно с адвокати и охранители изгонва всички преподаватели и служители под претекст смяна на ръководството. Учебните дейности спират. Сигнализираме прокуратурата за това. Всички преподаватели, аз, Вихра Димитрова, сме поканени за даване на сведения. Беше ѝ наредено да освободи сградата и ние да имаме редовен достъп до офисите си", разказа още ректорът.

Вихра Димитрова прави три опита да впише взетите от нея еднолични решения, три пъти получава откази от Агенцията по вписванията. Обжалва третия опит и получава отказ на две съдебни инстанции. Прави опити да се впише и в Булстат – два пъти получава отказ, но обжалва втория пред Административен съд - София и Апелативен съд - София. "Административният съд стига до абсурдния извод, че ВУАРР е неперсонифицирано лице и част от активите на учредителя, което е в разрез със Закона за висше образование, който определя ВУЗ-овете за самостоятелни юридически лица. Обжалваме към Върховния административен съд и заседанието е през декември", обяви Светла Димитрова.

Според нея най-голямата опасност сега е, ако ВАС потвърди решението на Административния съд и Булстат впише Вихра Димитрова. Тогава "ще се създаде ситуация,в която лице с повдигнато обвинение за сключени неизгодни сделки за милиони, ще направи опит да се разпорежда лично със сметките на университета, имотите, с финансови средства по международни проекти, с академичното управление и съдбата на 3000 студенти и 100 служители. Това засяга не само един университет, а целия модел на частното висше образование в България", каза ректорът на ВУАРР. Тя заговори за частен арбитражен съд, регистриран непосредствено преди договорите, злоупотреба със закони и процедури и опит устойчива образователна институция да бъде приравнявана на обикновено търговско дружество.

Ръководството и цялата академична общност на ВУАРР настояват:

да бъде спазен Законът за висше образование, според който ВУАРР е самостоятелно юридическо лице с академични свободи, а не неперсонифицирано лице

ВАС да вземе предвид обществения интерес, европейските партньорства и "факта, че става дума за образование, а не за фирма за продажба на активи", по думи на ректора.

Наказателното производство за нанесените щети да бъде доведено докрай и обществото да бъде информирано.

"Залогът е с обществено значение", заяви президентът и ректор на ВУАРР.

Връзка с Паскал?

Тя изброи и всички лица, "с които за пет години се е наложило да контактуваме по неприятния повод" - лица, известни в публичното пространство: адвокат Цено Стоянов от Софийска адвокатска колегия, адвокат Атанас Димитров от Пловдивска адвокатска колегия, Лъчезар Таков, Иван Тосков, Светослав Йорданов, Стоянка Илиева, ЧСИ Галин Костов, адв. Галя Гълъбова, адв. Василка Мазганова, Валентин Донев. Това са лицата, които са включени в сагата ВУАРР, каза Димитрова.

А отделно от това ректорът цитира името на адвокат Галя Гълъбова, която е адвокат на Вихра Димитрова, но е била и защитничка на Никола Николов-Паскал. "Това е информация, която аз съм получила от интернет. Никой не оспорва с кого могат да имат връзка, не навеждам към никаква посока, а споменавам, че адвокатът на Вихра Димитрова е Галя Гълъбова. Не мога да кажа дали означава, че той (Паскал - бел. ред.) е свързан, казвам какви са фактите. Не правя никакви предположения", бяха точните думи на Светла Димитрова.

Тя не спомена по какъв начин прави връзка с друго цитирано от нея по-рано име - Петьо Петров, по прякор Еврото.

Лъчезар Таков, Тосков и Йорданов, които Светла Димитрова цитира, са с отнети адвокатски права след сагата с "Автостъкла Кобра".

ЧСИ Галин Костов е с отнети права по повод изпълнително дело, което е водил, за незаконно изземване на имущество на възрастна жена - отнето жилище.

В отговор на въпрос президентът и ректор Светла Димитрова даде и следното уточнение: "Променихме вътрешния си правилник, така че да се ограничат правомощията на президента на ВУАРР - той да не може да разполага с финансовите активи на висшето училище. По този начин се цели образуваният процес да не бъде нарушен, правата на студентите да бъдат защитени, да им предоставим услугата, за която са платили, да продължим работата си в европейския алианс с още 7 университета, с които работим. С цел институцията да продължи да съществува и да извършва своята дейност", каза тя.