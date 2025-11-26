Естевао победи Ямал в битката на вундеркиндите и влезе в елитния клуб на Холанд и Мбапе

Ламин Ямал преживя нощ, която ще иска час по-скоро да забрави, след като Барселона беше разгромена от Челси на „Стамфорд Бридж“. Испанецът беше засенчен от своя колега от противниковия отбор Естевао, като „сините“ се наложиха с 3:0 в мач от Шампионската лига с гол на на младия бразилец. Естевао удвои преднината на домакините след подновяването на играта с великолепен солов гол.

Естевао вкара гол във всеки от първите си три мача като титуляр в Шампионска лига

Естевао нахлу в наказателното поле на Барса и с десния крак прати топката под гредата и се превърна в звездата на вечерта благодарение на силния си двубой за "сините". С този гол той стана едва третият тийнейджър, отбелязал гол във всеки от първите си три мача като титуляр в Шампионската лига. А това го присъедини към елитна компания в световния футбол.

Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд са постигнали същото преди него, макар че последният е бил по-голям от най-новото явление на Челси. Последният гол на Естевао следва головете му срещу Аякс и Карабах в последните два мача. 18-годишният футболист получи бурни овации след края на двубоя - за сметка на Ямал, който бе изваден с подигравателни подвиквания от феновете на "сините".

