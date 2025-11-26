Спорт:

В Киев Дрискол заплашвал Украйна с поражение, ако войната продължи

26 ноември 2025, 14:38 часа 333 прочитания 0 коментара
В Киев Дрискол заплашвал Украйна с поражение, ако войната продължи

Държавният секретар на сухопътните сили на американската армия Дан Дрискол е заплашил украинците при посещението си в Киев, че ситуацията за Украйна само ще се влоши по-нататък, затова е по-добре да преговарят за някакво мирно споразумение сега, в противен случай позициите им в преговорите занапред ще станат още по-слаби. За това съобщи NBC News, позовавайки се на двама анонимни източника. 

Припомняме, че Дрискол посети украинската столица, за да запознае Зеленски и екипа му с мирния план от 28 точки, изготвен от руския представител Кирил Дмитриев и специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф.

Според източниците, Дрискол е говорил пред украинските представители за "надвисналата заплаха от поражение" и влошаването на преговорната позиция на Киев, ако боевете продължат. Също така той е казал, че Русия ескалира мащаба и интензивността на въздушните си удари срещу Украйна и "може да воюва вечно". 

Още: От какво ще отстъпи Русия за мир в Украйна? Тръмп с отговор тип "Четвърти километър" (ВИДЕО)

Отделно той е заплашил, че САЩ повече няма да снабдяват Украйна с оръжия, включително ракети за противовъздушна отбрана, с темпове, които да са достатъчни за защитата на нейната инфраструктура и население.

"Общото послание беше "губите и трябва да се съгласите на сделка", е заявил единият от източниците при условие на анонимност.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Американски конгресмен: Уиткоф е истински предател

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори война Украйна мир Украйна мирен план Дан Дрискол
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес