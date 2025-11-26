В Киев Дрискол заплашвал Украйна с поражение, ако войната продължи

Държавният секретар на сухопътните сили на американската армия Дан Дрискол е заплашил украинците при посещението си в Киев, че ситуацията за Украйна само ще се влоши по-нататък, затова е по-добре да преговарят за някакво мирно споразумение сега, в противен случай позициите им в преговорите занапред ще станат още по-слаби. За това съобщи NBC News, позовавайки се на двама анонимни източника.

Припомняме, че Дрискол посети украинската столица, за да запознае Зеленски и екипа му с мирния план от 28 точки, изготвен от руския представител Кирил Дмитриев и специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф.

Според източниците, Дрискол е говорил пред украинските представители за "надвисналата заплаха от поражение" и влошаването на преговорната позиция на Киев, ако боевете продължат. Също така той е казал, че Русия ескалира мащаба и интензивността на въздушните си удари срещу Украйна и "може да воюва вечно".

Още: От какво ще отстъпи Русия за мир в Украйна? Тръмп с отговор тип "Четвърти километър" (ВИДЕО)

Отделно той е заплашил, че САЩ повече няма да снабдяват Украйна с оръжия, включително ракети за противовъздушна отбрана, с темпове, които да са достатъчни за защитата на нейната инфраструктура и население.

"Общото послание беше "губите и трябва да се съгласите на сделка", е заявил единият от източниците при условие на анонимност.

Още: Американски конгресмен: Уиткоф е истински предател