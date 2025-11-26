Войната в Украйна:

Британците масово казват, че Тръмп пречи да има мир в Украйна

26 ноември 2025, 12:49 часа 416 прочитания 0 коментара
47% от запитаните регистрираните британски гласоподаватели смятат, че американският президент Доналд Тръмп пречи на постигането на мир в Украйна. Това сочи ново проучване, цитирано от Politico. 21% пък считат, че той не помага, обаче и не пречи да се стигне до мир в Украйна. 11% не могат да кажат, а едва 20% смятат, че Тръмп работи да има мир в Украйна.

Същевременно 75% от запитаните смятат, че е важно за Великобритания да помогне на Украйна да опази суверенитета си, а 8% вярват, че не е важно.

В изследването са участвали 2062 британци, то е направено в периода 22 – 24 ноември. А британците устойчиво са на позиция в подкрепа на Украйна срещу агресията на руския диктатор Владимир Путин.

Източник: POLITICO

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
