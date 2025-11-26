Американски конгресмен: Уиткоф е истински предател

Член на Камарата на представителите на САЩ, демократът Тед Лиу, коментира изтеклите разговори между специалния представител на Белия дом Стив Уиткоф и пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, като определи действията на Уиткоф като "предателство".

Припомняме, че на 25 ноември Bloomberg публикува стенограма от разговора на Уиткоф с Юрий Ушаков, съветникът на Владимир Путин, и Кирил Дмитриев, специалният представител на Кремъл за инвестиции и икономическо сътрудничество, който се е състоял на 29 октомври. В него Уиткоф съветва руснаците как да се харесат на Тръмп и говори за своето "най-дълбоко уважение към Путин". Освен това, според плана на Кремъл, Уиткоф е трябвало след като получи мирния план от Русия, да го представи като свой собствен план за прекратяване на войната в Украйна.

В публикация в Х Тед Лиу пише:

"Истински предател. Стив Уиткоф би трябвало да работи за САЩ, а не за Русия."

Юрий Ушаков вече потвърди, че е имало такива разговори с Уиткоф, заявявайки, че някой е позволил те да изтекат, но че това не е Русия.

