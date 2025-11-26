Войната в Украйна:

Американски конгресмен: Уиткоф е истински предател

26 ноември 2025, 14:01 часа 261 прочитания 0 коментара
Американски конгресмен: Уиткоф е истински предател

Член на Камарата на представителите на САЩ, демократът Тед Лиу, коментира изтеклите разговори между специалния представител на Белия дом Стив Уиткоф и пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, като определи действията на Уиткоф като "предателство".

Припомняме, че на 25 ноември Bloomberg публикува стенограма от разговора на Уиткоф с Юрий Ушаков, съветникът на Владимир Путин, и Кирил Дмитриев, специалният представител на Кремъл за инвестиции и икономическо сътрудничество, който се е състоял на 29 октомври. В него Уиткоф съветва руснаците как да се харесат на Тръмп и говори за своето "най-дълбоко уважение към Путин". Освен това, според плана на Кремъл, Уиткоф е трябвало след като получи мирния план от Русия, да го представи като свой собствен план за прекратяване на войната в Украйна.

В публикация в Х Тед Лиу пише: 

Още: Уиткоф в основата и на отказа на Тръмп да прати ракети "Томахоук" на Украйна

"Истински предател. Стив Уиткоф би трябвало да работи за САЩ, а не за Русия."

 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Юрий Ушаков вече потвърди, че е имало такива разговори с Уиткоф, заявявайки, че някой е позволил те да изтекат, но че това не е Русия.

Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори война Украйна мир Украйна мирен план Стив Уиткоф
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес