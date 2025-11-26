Войната в Украйна:

От какво ще отстъпи Русия за мир в Украйна? Тръмп с отговор тип "Четвърти километър" (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 14:26 часа 497 прочитания 0 коментара
Какви отстъпки/компромиси ще направи Русия, за да има мир в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп трябваше да отговори на такъв журналистически въпрос по време на "брифинг на крак" в Air Force One. И той го направи в типичен стил.

Според Тръмп, отстъпките на руснаците ще са да спрат да се бият и да не завладяват повече украинска земя. Припомняме, че досега руската армия окупира приблизително 20% от Украйна, включително Крим, но нито една друга област изцяло, дори Луганска, където все още има украински позиции при река Жребец, в Лиманското направление. Иначе в Донецка област Украйна държи около 12-13%, малко повече в Запорожка и Херсонска област.

Въпросът към Тръмп дойде след многократни повтаряния от неговата администрация, специално от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че за да има мир, и двете страни ще трябва да направят "трудни компромиси" и отстъпки. Колко е трудно да спреш да се биеш - предвид почти 1,2 млн. убити и ранени вероятно не е малък компромис, но само ако на руския диктатор Владимир Путин действително му пука за човешкия живот, което предвид решението му да подпали войната не само в Украйна, но и още в Грузия, както и Втората чеченска война, изглежда меко казано съмнително. Пореден пример - поредният руски въздушен удар, палещ гражданска, а не военна инфраструктура в Украйна - от тази нощ, в Запорожие.

Ивайло Ачев
