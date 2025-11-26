Ивелин Михайлов: Съпругата и счетоводителят ми са арестувани (ВИДЕО)

Антикорупционната комисия провежда мащабна операция, включваща претърсвания в София, Варна, Шумен, Пазарджик и с. Неофит Рилски, като действията се извършват под ръководството на Софийската градска прокуратура. Акцията е част от разследване на схема за имотни измами и пране на пари, в която разследващите проследяват връзки с партия "Величие" и нейния лидер Ивелин Михайлов.

"Съпругата ми е задържана"

Пред БГНЕС Михайлов заяви, че по време на операцията са задържани негови близки: "Съпругата ми в момента е задържана, отнет ѝ е телефонът. Счетоводителят ми и много други хора."

Той подчерта, че според него партията не може да бъде обвързвана с разследването като организация: "С партия "Величие" няма как да са свързани, защото партията като организация е сдружение на хора, които са обединени около дадена политическа идея. КОНПИ могат да разследват някой, ако има персонално нещо, което е направил – в този случай разследват мен."

Михайлов определи действията на комисията като злоупотреба с власт и заяви, че институцията трябва да се занимава с реалните злоупотреби с публични средства, а не да бъде "бухалка", която обслужва управляващите.

Той твърди, че дни преди публичното изявление на Радостин Василев за корупционни схеми е бил притискан от служители на антикорупционната комисия: "Два дни преди да излезе Радостин Василев пред медиите в Народното събрание да направи изявлението за големите корупционни схеми, за фалшивите подписи, аз имах посещение от двама служители от КОНПИ, които тогава ми казаха, че ако аз не съдействам на управляващите, ще се случи това, което се случи. И, виждате, че то се случва, което означава, че вероятно е така – или трябва да имам екстрасенски способности, или по някакъв начин трябва да се случва това, което правят Борисов и Пеевски – да притискат всеки един човек."

По думите на Михайлов днешната операция представлява политическа репресия.

Той допълни, че никога не е бил осъждан, въпреки медийните публикации за хора, които твърдят, че са станали жертва на схеми, свързани с "Исторически парк".