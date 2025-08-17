"За 97% от тенисистите това ще бъде проблем, но не и за Джокович": Оцениха шансовете на Ноле срещу Синер и Алкарас на US Open

Новак Джокович се подготвя за участието си на последния турнир от Големия шлем за годината. Сърбинът пристига на US Open, след като не е играл от загубата си на 1/2-финала на Уимбълдън от Яник Синер миналия месец и пропусна турнирите от сериите Мастърс 1000 в Торонто и Синсинати. Отсъствието му от корта предполага, че Ноле може да срещне известни затруднения в Ню Йорк, където ще се стреми да спечели рекордна 25-а титла от Големия шлем.

Какви са шановете на Джокович за 25-а титла на US Open

Липсата на игрова практика на Джокович през последния месец не притеснява сънародника му Душан Лайович, който коментира подготовката му за US Open. В интервю за "Sport Klub", Лайович обсъди дали това може да окаже негативно влияние върху шансовете му, заявявайки: "За 97% от другите тенисисти бих казал – да, но за Новак – не! Той го направи по-рано в кариерата си, може би не сега, но преди Австралия не игра дълго време, което е почивка от месец и половина, може би дори по-дълга от сега. Реалистично погледнато, първите три кръга на турнирите от Големия шлем са загрявка за него. За него това е подготвителен турнир, какъвто другите имат в Синсинати и Торонто или където и да е."

ОЩЕ: "Джокович бе номер 1, доминирайки над Роджър и Рафа и играейки със следващото поколение. Никога няма да видим отново нещо подобно"

"Къде ще бъде 38-годишният спрямо по-младите"

Лайович призна, че на 38-годишна възраст Джокович вече изглежда като преодолим съперник за останалите тенисисти, но не омаловажи величието му, което все още е склонен да показва във важните моменти. След това какво е най-голямото предизвикателство пред сръбската легенда напоследък: "Всички видяхме, че най-голямото препятствие за Новак тази година на турнирите от Големия шлем е физическата му подготовка. Ако успее да им се изравни физически, да играе поредни мачове с топ 10 играчи – сега жребият му е такъв... Ако успее, Новак е фаворит, точно както Синер и Алкарас."

"Синер показа на Уимбълдън, че знае как да се справи с тежка загуба като тази на Ролан Гарос, като по този начин придоби още едно ниво на самочувствие. Алкарас и Синер са физически малко напред, но когато Новак играе в най-добрата си форма – той е непобедим. Надявам се той да е готов за целия мач и да видим къде ще бъде 38-годишният спрямо много по-младите", завърши Лайович.

ОЩЕ: "Днес не го уважават, но с лекота щеше да побеждава Джокович и Надал"