Официално: България осъмна с нова първа ракета след Уимбълдън

Нова страница в историята на българския тенис при жените беше написана днес, след като Елизара Янева официално се превърна в първата ракета на България. 19-годишната пловдивчанка изпревари Виктория Томова в световната ранглиста, след като записа първата си победа в квалификациите на турнир от Големия шлем на Уимбълдън, докато доскорошната №1 отпадна още в първия кръг.

Елизара Янева влезе в топ 200 на света и пое щафетата като лидер на родните състезателки

Благодарение на силното си представяне Янева бележи ново рекордно класиране в кариерата си. От тази седмица тя заема 196-ото място в световната ранглиста с актив от 387 точки и за първи път оглавява българската класация при жените. В същото време Виктория Томова се смъква до 207-ата позиция с 367 точки, след като не успя да защити 68 точки от миналия сезон. Така 31-годишната софиянка отстъпва лидерската позиция, която заемаше почти непрекъснато от септември 2019 година. Най-доброто ѝ класиране остава 46-ото място в света, достигнато на 29 юли 2024 година.

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Преди ерата на Томова, в продължение на 11 години без прекъсване първа ракета на България беше Цветана Пиронкова. Пловдивчанката достигна полуфинал на Уимбълдън през 2010 година и тогава записа най-високото класиране в кариерата си №31 в света.

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