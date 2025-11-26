Подаръците, които носят лош късмет: Какво никога не бива да подарявате

Въпреки добрите намерения, някои предмети не са подходящи за подаръци. Смята се, че те могат да внесат негативна енергия и проблеми в живота на човека, който ги получава. Ето какво не бива да подарявате.

Подаръците, които носят лош късмет

Остри предмети. Ножици, ножове и други остри предмети изглежда привличат негативна енергия. Въпреки че можете да си купите такива предмети за себе си, не се препоръчва да ги подарявате.

Огледало. Огледалата се считат за магически предмети, така че е най-добре да не се подаряват. Народното поверие гласи, че огледало, подарено като подарък, може да донесе нещастие на получателя.

Медицински изделия. Не бива да купувате или приемате като подаръци медицински изделия, масажори или устройства за домашна терапия. Смята се, че такъв подарък може да доведе до влошаване на здравето.

Съдове за готвене и ядене. Ако искате да подарите тенджера или чаши, сложете монета във всеки предмет. Според народните поверия, че празните тенджери носят бедност.

Часовник. Китайските мъдреци вярват, че получаването на часовник като подарък означава началото на обратното броене до смъртта. Вярва се също, че часовникът може да доведе до раздяла или отчуждение.

Портфейл. Подобно на приборите за хранене, портфейлът никога не се дава празен. Казва се, че празният портфейл привлича бедност или загуба на пари и ценности.

Перла. Вярва се, че подарените перли носят болести и финансови загуби. Перлите символизират сълзите на сираци и вдовици, откъдето идва и поверието, че са нежелани подаръци.

Шалове. Вярва се, че такива подаръци привличат проблеми и проблемни хора в живота на получателя.

Астрологията, гадаенето на таро, нумерологията, гадаенето, пророчеството и екстрасензорното възприятие не са науки и предсказанията не винаги са 100% точни. Информацията, свързана с тях често е с развлекателен характер, така че не бива да се приема насериозно, а по-скоро като потенциално събитие, на което всеки може да стане създател, ако има силата на духа и вдъхновението да промени живота си към по-добро.

Относно избора на подарък за любим човек, всеки може сам да прецени какво би зарадвало най-много човека, на когото ще го подари.

