"Днес не го уважават, но с лекота щеше да побеждава Джокович и Надал"

13 август 2025, 12:23 часа 353 прочитания 0 коментара
На 12 август рожден ден празнува един от най-великите тенисисти за всички времена - Пийт Сампрас. 54-годишният американец доминираше на кортовете в последното десетилетие на миналия век. Сампрас прекара цели 286 седмици като номер 1 в световната ранглиста и завърши феноменалните шест поредни години на върха в класацията. Пийт спечели и 64 титли на ATP ниво, включително 14 трофея от Големия шлем в тениса.

Съвременните фенове на тениса забравят за величието на Пийт Сампрас

По повод рождения ден на Сампрас, в социалната мрежа X се появи любопитно мнение на страницата "#1 Roger Goaterer Stan": "Неуважението, с което тази легенда се сблъсква от страна на съвременните „фенове” на тениса, е отблъскващо. Пийт лесно би победил Джокович или Надал на по-бързи кортове. Честит рожден ден на един от най-талантливите играчи на всички времена!"

Пийт Сампрас и Рафаел Надал

Всъщност самият Сампрас вярва, че най-великият тенисист на всички времена е Новак Джокович. Двамата имат взаимно уважение, като Ноле пък е споделял, че Пийт е негов идол от детството. Трябва да се отбележи, че двамата са сред най-великите играчи на Уимбълдън, като са спечелили по 7 титли в турнира - с една по-малко от Роджър Федерер.

Ако се върнем 11 години назад, ще открием и любопитно мнение на Пийт Сампрас, според когото Григор Димитров е най-добрият тенисист от новото поколение в тениса по онова време.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Новак Джокович Рафаел Надал Пийт Сампрас
