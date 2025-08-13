"Днес не го уважават, но с лекота щеше да побеждава Джокович и Надал"

На 12 август рожден ден празнува един от най-великите тенисисти за всички времена - Пийт Сампрас. 54-годишният американец доминираше на кортовете в последното десетилетие на миналия век. Сампрас прекара цели 286 седмици като номер 1 в световната ранглиста и завърши феноменалните шест поредни години на върха в класацията. Пийт спечели и 64 титли на ATP ниво, включително 14 трофея от Големия шлем в тениса.

Съвременните фенове на тениса забравят за величието на Пийт Сампрас

По повод рождения ден на Сампрас, в социалната мрежа X се появи любопитно мнение на страницата "#1 Roger Goaterer Stan": "Неуважението, с което тази легенда се сблъсква от страна на съвременните „фенове” на тениса, е отблъскващо. Пийт лесно би победил Джокович или Надал на по-бързи кортове. Честит рожден ден на един от най-талантливите играчи на всички времена!"

Всъщност самият Сампрас вярва, че най-великият тенисист на всички времена е Новак Джокович. Двамата имат взаимно уважение, като Ноле пък е споделял, че Пийт е негов идол от детството. Трябва да се отбележи, че двамата са сред най-великите играчи на Уимбълдън, като са спечелили по 7 титли в турнира - с една по-малко от Роджър Федерер.

Ако се върнем 11 години назад, ще открием и любопитно мнение на Пийт Сампрас, според когото Григор Димитров е най-добрият тенисист от новото поколение в тениса по онова време.

The disrespect this legend gets by modern day tennis “fans” is repulsive. Pete would easily own Djokovic or Nadal on faster courts. Happy birthday to one of the most talented players of all time 🎉 pic.twitter.com/GlimAxemcC — #1 Roger Goaterer Stan (@Aleeexanderrrrr) August 12, 2025