Как да стимулирате кокошките да снасят много яйца и през най-студените месеци

Широко разпространено е мнението, че с настъпването на студените месеци кокошките „почиват“ и производството на яйца спада до минимум. Всъщност, стабилното производство на яйца през зимния период е възможно, но това изисква подробно наблюдение на условията на живот и корекции в диетата.

Основни условия за снасяне на яйца през зимата

Тайната на стабилното производство на яйца се крие в симулирането на комфортни условия.

1. Микроклимат: топлина, сухота и контрол на течението

Основните врагове на зимното производство на яйца са течението и високата влажност. Влажната постеля и студеният, влажен въздух отслабват имунитета на птицата по-бързо от сухия студ.

Поддържайте стабилна температура в диапазона +12…+18 °C чрез изолиране на стените. Дълбока постеля: 25-30 см слой слама, сено или дървени стърготини действа като естествен биотермичен нагревател, отделяйки топлина по време на разлагането си.

2. Дневна светлина: имитация на лятото

Изкуственото удължаване на дневните часове е най-бързият и ефективен начин за стимулиране на яйчниците.

Общата продължителност на осветлението трябва да бъде 13-14 часа. Режим на включване: За да се стартират физиологичните процеси, е изключително важно светлината да се включва рано сутрин, между 5:00 и 6:00 часа, тъй като по-голямата част от яйцата се образуват и снасят през първата половина на деня.

3. Защита от стрес и допълнителни фактори

Тишината, липсата на резки температурни промени и стриктното спазване на графика за хранене са основата за намаляване на стреса, който е невидим, но мощен фактор за намалена продуктивност.

Кокошките носачки са най-продуктивни през зимата. Пикът на производството на яйца е между 7 и 14-месечна възраст.

Хранене: енергия и материал

През зимата режимът на хранене на кокошките носачки трябва да се преразгледа с две цели: осигуряване на енергия за терморегулация и доставка на градивни елементи за производство на яйца. Тялото на птицата изразходва значително повече калории за отопление, така че диетата трябва да се увеличи с 10–20% и да се обогати.

1. Енергия и протеини

Повишен прием на калории

През студения период зърнената диета трябва да съдържа повече „топла“ храна.

Необходима за бърза енергия, тъй като е богата на мазнини и лесно усвоими въглехидрати. Делът ѝ в зърнената смес може да се увеличи до 30%. Топла вода: Водата трябва да е топла (около 18-20 °C), тъй като студената вода намалява телесната температура на птицата и в резултат на това продуктивността.

Качествен протеин

Протеинът е ключовият градивен елемент за яйцата. Зимният дефицит на протеини води до незабавен спад в производството на яйца.

За насищане на диетата с висококачествени аминокиселини (метионин, лизин) се използва месокостно брашно или рибно брашно. Цялостно решение: За да се осигури снабдяването с всички незаменими аминокиселини и да се балансира диетата, се използват протеиново-витаминно-минерални концентрати.

2. Минерали и витамини

Минерални добавки: здравина на черупката

Проблемът с тънките или меки черупки на яйцата през зимата е свързан с дефицит на калций, който активно се използва за терморегулация и изграждане на яйцата. Липсата на наличен калций принуждава тялото да го „вземе“ от костите.

За постоянно попълване на калций и магнезий, следното трябва да е постоянно налично в отделна хранилка: храна за морски черупки или варовиков грис. Баланс: За поддържане на баланс на всички необходими макро- и микроелементи, включително йод и фосфор, се препоръчва употребата на минерални добавки.

Витамини: Компенсиране на недостига на слънце

През зимата птиците изпитват остър дефицит на два ключови витамина:

Критично необходим за усвояването на калций (синтезира се от слънчева светлина). Без D3 калцият няма да се усвои, дори ако се приема в излишък. Витамин А (каротин): Необходим за имунитета и нормалната репродуктивна функция. Получава се от зелен фураж, който не е наличен през зимата.

3. Храносмилане

За да усвояват ефективно пълнозърнестите храни в стомаха си, птиците се нуждаят от чакъл. Той действа като „зъби“, смачквайки храната и увеличавайки нейната смилаемост, което е особено важно при хранене с по-калорична и плътна зимна диета.