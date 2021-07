EON Видеотека вече предлага повече от 15 хиляди заглавия

Броят на заглавията в EON Видеотека се увеличава до над 15 хиляди. Само 3 месеца след пускането на услугата EON, Vivacom разшири предлаганото допълнително съдържание с над 5 000 заглавия, с което EON Видеотека се превръща в една от най-големите услуги за видео по поръчка с качествено съдържание у нас, която непрекъснато се развива. Сред най-популярните каталози в услугата са собствената Arena Play, HBO On Demand, Pickbox NOW, Hopster On Demand, Discovery On Demand и много други.