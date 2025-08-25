Войната в Украйна:

Поне вторият тим бие: ЦСКА II надви коварен съперник с куп титуляри от отбора на Керкез

25 август 2025, 21:10 часа 610 прочитания 0 коментара
ЦСКА II постигна победа за разлика от първия тим на ЦСКА. Дублиращият отбор на "армейците" надви с 2:0 Беласица Петрич на стадиона в Драгалевци в двубой от петия кръг на Втора лига. И двете попадения паднаха през второто полувреме. В 67-ата минута появилият се от скамейката Мартин Сораков откри резултата, а в заключителните секунди Марк-Емилио Папазов удвои преднината на тима си.

В титулярния състав на "червените" личаха имената на петима футболисти от първия отбор на столичния гранд. Това са вратарят Фьодор Лапоухов, полузащитникът Петков Панайотов, който бе капитан, крилата Иван Тасев и Георги Чорбаджийски, както и нападателят Йоан Борносузов. На почивката пък се появи Илиан Антонов, който ден по-рано игра за състава на Керкез при загубата от ЦСКА 1948.

Иначе през първото полувреме домакините владееха повече топката и отправиха повече удари към противниковата врата. Борносузов, Папазов, Чорбаджийски и Панайотов пропуснаха изгодни положения, а гол на Чорбаджийски бе отменен заради засада.

В 67-ата минута ЦСКА II откри резултата. Петко Панайотов отне топката, подаде към Папазов вляво, който намери Сораков, а последният реализира от близка дистанция. В самия край Марк-Емилио Папазов вкара и второ попадение, възползвайки се от пробив и пас на Илиан Антонов. „Армейците“, водени от Владимир Манчев, са безпогрешни при домакинствата си, от които имат 6 точки. При визитите обаче са само с поражения и заемат осмото място. Бела е на последната 17-а позиция с 2 пункта.

Джем Юмеров
