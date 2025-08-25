Тунчев скастрил играчите на Арда в съблекалнята: Това е недопустимо!

Старши треньорът на Арда Кърджали - Александър Тунчев, даде своето критично мнение след поражението на "небесносините" от Славия в двубой от шестия кръг на Първа лига.

„Колкото и да си говорим... Преди мача обърнах страшно много внимание за преминаването от европейските мачове към първенството, все пак са професионалисти, това, което показахме през първото полувреме, е недопустимо. Аз им казах и съблекалнята, че това няма да го допусна. Ако влезем в групите, какво правим? Играе само в Европа и първенството го оставяме на заден план ли? Няма как да стане!", започна Тунчев след загубата на Арда от Славия.

„Опитах се да направя ротация. Няма значение дали си започнал днес, вдругиден можеш да започнеш отново. Не трябва да се делим. Каквото и да си говорим, сме на прага да играем в Лигата на конференциите. Малко или много, всеки си мисли за това. Не е лесно, но тук идва професионализма. Имаме 18-19 равностойни футболисти, трябваше да се постараем повече да спечелим и да подходим както в мачовете за Европа“, добави той.

„Нормално е Георги Николов да липсва, беше отпаднал и не се чувстваше добре. Патрик Луан не е в оптимална форма. През второто полувреме имаше някаква реакция, но при 2:0 отборът на Славия се беше прибрал. Мисля, че Николов ще е на линия за мача с Ракув“, завърши треньорът на Арда.