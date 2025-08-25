Войната в Украйна:

Над 70 филма участват в Световния фестивал на анимационния филм във Варна

Над 70 филма от повече от 20 държави участват в 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм (СФАФ) във Варна, което се провежда от 3 до 7 септември. Форумът представя късометражна и пълнометражна анимация за деца и възрастни. Конкурсната програма включва пет категории – късометражна, студентска, детска, българска и пълнометражна анимация.

В международното жури участват авторитетни световни кинотворци, които ще изнесат майсторски класове. Това са Антонио Уилсън Лазарети от Бразилия, Пол Дрийсен от Нидерландия, Вероника Соломон от Румъния, Андреа Мартиньони от Италия и Стефан Войводов от България.

Войводов ще води дискуция с публиката за три различни по стил и тематика филми - анимационните „8848“ и „Океания“ и документалния „Рис“. Те изследват общочовешки теми с ясно авторско присъствие и интегритет чрез различни изразни средства - от артистична анимация и авторски визуален език до хибрид между документално и анимационно кино. Антонио Лазарети ще представи в майсторски клас своето участие в работилници с деца в Бразилия. В своята специална лекция Пол Дрийсен ще разкаже повече на публиката за личния си богат опит на творец, как структурира своите идеи и създава дизайн. Той ще представи и своя книга в рамките на фестивала. Вероника Соломон ще сподели за своя път от скулптурата до анимацията. Андреа Мартиньони ще разкаже за собствения си опит в областта на анимацията, за сътрудничеството с уличния художник Блу и за влиянието, което тази среща е оказала върху естетическите и образователните му избори.

В извънконкурсната си програма Световният фестивал на анимационния филм във Варна ще предложи изложба и прожекция на студенти от Нов български университет (НБУ). Документалният филм „Училище за ходене 2“ разказва за хърватския режисьор, аниматор, художник и карикатурист Боривой Довникович-Бордо. Студия М.И.Р. (STUDIO M.I.R.) ще представи програма от филми, удостоени с отличия на престижни международни фестивали, сред които се откроява реставрираната версия на „На края на земята“ на двукратно номинирания за наградата „Оскар“ Константин Бронзит.

В рамките на съпътстващата програма на фестивала лекция ще изнесе и Иван Попов-Заека. Той е режисьор на над 100 анимационни видеа, работил е по ключови рекламни кампании на водещи международни компании. Във Варна художникът-аниматор, режисьор и продуцент Настимир Цачев ще представи своята книга „Анимационни мемоари“. Френският режисьор и преподавател с гръцки корени Жорж Сифианос отново ще зарадва професионалисти и любители с лекция. Тази година той ще направи задълбочен анализ на темата за кича в анимационното кино.

СФАФ ще отдаде почит на Слав Бакалов (1945-2019) по повод 80-тата годишнина от рождението му. Приживе художникът и режисьор има зад гърба си над 70 филма, книги, изложби и опит като театрален режисьор. В рамките на панорамата зрителите ще могат да видят най-доброто от творчеството му.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
