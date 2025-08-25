Славия прекъсна ужасна серия в Първа лига и разклати сериозно Арда преди плейофа за Европа

Славия прекъсна лошата си серия от четири поредни загуби и записа първа победа за сезона в Първа лига. В двубой от шестия кръг на родния елит "белите" постигнаха категоричен успех с 2:0 над Арда. На стадион „Александър Шаламанов“ Янис Гермуш откри резултата в 18-ата минута. В средата на полувремето младият талант Кристиан Балов завърши перфектния си пробив с попадение. За отбора на Александър Тунчев предстои реванш срещу Раков от плейофа за Лига на конференциите, което си личеше и по стартовия състав за днешния сблъсък.

Славия удари Арда

Домакините стартираха по-добре срещата. В 12-ата минута Фераресо не намери целта от изгодна позиция. Малко по-късно момчетата на Заги все пак поведоха. Варела пробив по левия фланг и центрира към наказателното поле, където в опита си да изчисти, Хюсеинов поднесе топката на тепсия на Янис Гермуш. Таранът нямаше как да сбърка от близко разстояние за 1:0.

В средата на полувремето младокът Балов ознаменува хубавия си индивидуален рейд с гол, за да удвои преднината на тима си. До почивката темпото значително спадна. Единствено Гермуш опита да затрудни Господинов, но стражът се справи. В началото на втората част появилият се от скамейката Карагерен стреля в аут. Славия отвърна с подобно изпълнение на Минчев.

74-тата минута Арда най-накрая стигна до чиста възможност, при която Иван Андонов спря Карагерен. Ковачев също тества късмета си с шут извън целта. До последния съдийски сигнал удар на Варела премина на сантиметри от вратата, а Андонов блесна с още една намеса.

