Войната в Украйна:

Славия прекъсна ужасна серия в Първа лига и разклати сериозно Арда преди плейофа за Европа

25 август 2025, 20:51 часа 456 прочитания 0 коментара
Славия прекъсна ужасна серия в Първа лига и разклати сериозно Арда преди плейофа за Европа

Славия прекъсна лошата си серия от четири поредни загуби и записа първа победа за сезона в Първа лига. В двубой от шестия кръг на родния елит "белите" постигнаха категоричен успех с 2:0 над Арда. На стадион „Александър Шаламанов“ Янис Гермуш откри резултата в 18-ата минута. В средата на полувремето младият талант Кристиан Балов завърши перфектния си пробив с попадение. За отбора на Александър Тунчев предстои реванш срещу Раков от плейофа за Лига на конференциите, което си личеше и по стартовия състав за днешния сблъсък.

Славия удари Арда

Домакините стартираха по-добре срещата. В 12-ата минута Фераресо не намери целта от изгодна позиция. Малко по-късно момчетата на Заги все пак поведоха. Варела пробив по левия фланг и центрира към наказателното поле, където в опита си да изчисти, Хюсеинов поднесе топката на тепсия на Янис Гермуш. Таранът нямаше как да сбърка от близко разстояние за 1:0.

Славия Арда

В средата на полувремето младокът Балов ознаменува хубавия си индивидуален рейд с гол, за да удвои преднината на тима си. До почивката темпото значително спадна. Единствено Гермуш опита да затрудни Господинов, но стражът се справи. В началото на втората част появилият се от скамейката Карагерен стреля в аут. Славия отвърна с подобно изпълнение на Минчев.

74-тата минута Арда най-накрая стигна до чиста възможност, при която Иван Андонов спря Карагерен. Ковачев също тества късмета си с шут извън целта. До последния съдийски сигнал удар на Варела премина на сантиметри от вратата, а Андонов блесна с още една намеса.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: ЦСКА игра, но ЦСКА 1948 победи! Пременените "армейци" на Керкез са в топ 3 отзад напред в Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Славия Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес