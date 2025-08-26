7 неподозирани ползи от консумацията на киви

Едно средно голямо киви може да осигури повече от препоръчителния дневен прием на витамин С. В допълнение към витамин С, кивито е отличен източник и на диетични фибри, витамин К, витамин Е, фолат, калий и магнезий.

Кивито, често наричано „суперплод“, е не само вкусно, но и богато на разнообразни хранителни вещества, които допринасят за цялостното здраве. Този сочен плод съдържа яркозелена пулпа, пълна с малки черни семенца, и предлага сладко-кисел вкус, на който е трудно да се устои. Кивито е отличен източник на витамин С. Едно средно голямо киви може да осигури повече от препоръчителния дневен прием на витамин С, който е от съществено значение за здрава имунна система, здравето на кожата и усвояването на желязо. В допълнение към витамин С, кивито е отличен източник и на диетични фибри, витамин К, витамин Е, фолат, калий и магнезий.

Наскоро, в публикация в Instagram, д-р Саурабх Сети, известен като чревен лекар и гастроентеролог, сподели 7 уникални ползи от кивито, които трябва да знаете. Продължете да четете, за да научите всички.

7 уникални ползи за здравето от кивито

1. Естествено облекчение при запек

„Кивито има уникален вид фибри, които задържат водата в изпражненията, правейки изхожданията по-меки, по-лесни и по-редовни“, споменава експертът в публикацията.

Според проучване, публикувано в списание Nutrients, консумацията на два плода киви дневно е също толкова ефективна, колкото и псилиум с високо съдържание на фибри, при лечение на запек при възрастни и трябва да се разглежда като вариант за лечение.

2. Подходящ за хора със СРЧ

Синдромът на раздразнените черва (СРЧ) може да причини коремна болка, подуване на корема, диария и запек. Кивито се понася добре от хора със СРЧ.

„За разлика от много плодове, кивито е с естествено ниско съдържание на FPDMAP, което означава, че е по-малко вероятно да предизвика подуване на корема, газове или болка при хора със синдром на раздразнените черва“, каза д-р Сети.

3. Богат на фибри

Кивито съдържа както неразтворими, така и разтворими фибри. Проучванията показват, че кивито съдържа около една трета разтворими и две трети неразтворими фибри.

„Едно киви има около 2-3 грама фибри, но това е видът фибри, който го прави мощен за чревната подвижност и консистенцията на изпражненията.“

4. Съдържа храносмилателни ензими

„Кивито съдържа антинидин, естествен ензим, който помага за разграждането на протеините и подобрява начина, по който червата ви се справят с тежки храни“, обясни д-р Сети. Актинидинът улеснява стомашното храносмилане. Този естествен ензим може да разгради широк спектър от хранителни протеини по-бързо от нашите естествени ензими.

5. Клинично доказано

Експертът също цитира изследване и спомена, че „изследванията показват, че консумацията само на две зелени кивита на ден може значително да намали симптомите на запек в рамките на няколко седмици“.

6. По-добри от хранителните добавки

Д-р Сети и изследвания твърдят, че кивито може да даде по-добри резултати от повечето добавки с фибри. „Проучванията показват, че кивито действа толкова добре, а понякога и по-добре от обикновените добавки и хапчета с фибри, без изкуствени добавки.“

7. Ползи отвъд здравето на червата

След като подчерта ползите за храносмилането, д-р Сети изтъкна и други ползи от консумацията на киви. „Кивито доставя витамин С, калий и антиоксиданти, които поддържат имунната ви система и се борят с възпаленията“, добави той.