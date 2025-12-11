Това растение ще освежи въздуха в целия ви дом

Използвали ли сте някога някое от вашите стайни растения да изпълнява двойна функция? Стайните растения са чудесни за декорация и за внасяне на природата вътре, но може би бихте искали те да правят нещо повече от това просто да стоят там и да изглеждат красиви. Можете например да изберете стайни растения, които ще накарат дома ви да ухае невероятно . Едно такова стайно растение е евкалиптът, с неговия отличителен, свеж аромат. Може би сте усещали този аромат в цветни аранжировки, а вашите родители или баби и дядовци вероятно го помнят от разтриването на гърдите на основата на евкалипт, което е действало като деконгестант. Тъй като евкалиптът е лесен за отглеждане, имате възможност да отглеждате ароматни евкалиптови растения в дома си, внасяйки естествения им аромат във всяка стая, в която се намират.

Около 800 вида съставляват дърветата и храстите от рода Eucalyptus и се отглеждат както на закрито, така и на открито, въпреки че не всички евкалиптови растения, които започват на закрито, остават там. Например, някои евкалипти могат да достигнат височина от 9 метра. Видът Eucalyptus gunnii (известен също като кедрова гума) се препоръчва за отглеждане на закрито и достига височина само от 90 сантиметра. Други джуджести сортове и видове също могат да останат достатъчно малки, за да се отглеждат на закрито за дълго време; храстовидният сорт евкалипт mallee е включен в тази категория.

Отглеждайте евкалипт на закрито заради свежия му аромат

Евкалиптът се поддържа лесно и расте бързо, но има две големи изисквания - нуждае се от много слънчева светлина и наистина не иска корените му да бъдат безпокоени. Осигурявайте му шест часа пълна слънчева светлина дневно, в идеалния случай от прозорец с южно изложение. Нежеланието на растението да не се безпокоят корените, означава, че разсаждането и пресаждането могат да бъдат предизвикателство, особено след като бързият му растеж изглежда налага редовно пресаждане. Безпокоете корените възможно най-малко при пресаждане и използвайте органична почва за саксии, перлит и торфен мъх в равни части в новата саксия. Уверете се, че тези капризни корени са покрити със субстрата за саксии. Може дори да помислите за засаждане на евкалипта в по-голяма саксия, за да избегнете пресаждане.

Уверете се, че саксията за вашия евкалипт има дренажни отвори и избягвайте прекомерно поливане. Оставете почвата да изсъхне почти напълно между поливанията. Вашият евкалипт би трябвало да вирее добре в домашна среда, където температурите варират от 18 до 24 градуса по Целзий. Осигурявайте на растението органична храна за стайни растения месечно. Дайте на растението си малко почивка през зимата - намалете поливането, поставете го на по-хладно място

Извлечете максимума от аромата на евкалипт

Повече евкалиптови растения означават повече аромат! Размножавайте евкалипта със семена или стъблени резници. Посейте малките семена и ги покрийте с не повече от 2,5 см почвена смес. Може да искате да използвате биоразградими саксии за разсад, за да можете да пресадите евкалипта, без да нарушавате корените. Поддържайте разсада влажен и го пресадете, когато разсадът достигне няколко сантиметра височина. Лесно вкоренете стъблените резници, като ги поставите във вода. След като стъблата пуснат корени, можете да ги засадите в саксии.

Можете да оптимизирате аромата на евкалипт в дома си по няколко начина. Отрежете клонки, пълни с листа, от растението и ги поставете във вази из дома си, разтъркайте листата, за да могат растенията да отделят маслата си, или окачете клонки от евкалипт около душа си, което е най-лесният начин да добавите евкалипт в банята си . Колкото по-сухи стават листата, толкова по-малко аромат ще имат; когато достигнат края на ароматния си живот, можете да ги смачкате, за да освободите последните частици масло, да ги поставите в купа или чиния и да ги напръскате с малко вода, за да съживите аромата.