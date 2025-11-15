Без химия: Как лесно да премахнете неприятната миризма от килима

Докато дървените и плочките подове често са в светлината на прожекторите заради високата си стойност при препродажба, мокетните подови настилки имат свой собствен списък с предимства. Килимите не само могат да намалят шума в многоетажни домове, но са и достъпни и универсални (и да не говорим за откровено удобни за босите ви крака!). За съжаление, има и някои основни недостатъци на килимите, включително тяхната уязвимост към замърсявания и задържани миризми. Поддържането на чист килим е ключово за справяне с задържаните миризми от мръсотия, петна и домашни любимци

Как сами да почистим килима на място – бързо и ефективно?

Колко често трябва да почиствате килима си зависи от количеството пешеходен трафик, но е полезно да се придържате към редовен график, за да го поддържате в най-добрия си вид – и миришещ – вид. Може също да се наложи бързо да почистите малки участъци, за да предотвратите влошаване на миризмите. Преди да обмислите закупуването на търговски препарат за почистване на килими, може да използвате съставки, които вече имате у дома, за да се отървете от често срещаните миризми на пода. Препаратите за премахване на миризми от килими също могат да се намерят от списък с изненадващи източници, включително някои видове оцет, сода и цитрусови плодове.

Полезно е да имате арсенал от различни полезни дезодориращи трикове, за да сте готови да премахнете както широко разпространените, така и локализираните миризми от килимите възможно най-скоро. Преди да използвате каквото и да е ново решение за дезодориране на килими, трябва да тествате продукта върху малка част от пода, за да се уверите, че не цапа плата. Също така е добра идея винаги да работите в добре проветриво помещение и да държите домашните любимци и малките деца далеч от стаята, докато миризливият трик за килими не приключи с действието си.

Поръсете обилно количество сода бикарбонат върху килима

Содата бикарбонат вече има репутацията на естествено неутрализиращо миризми. Като дезодорант за килими, содата бикарбонат може да се използва за локално третиране или за цяла стая. Поръсете обикновена сода бикарбонат около засегнатата зона и я оставете да престои 15 минути или повече, преди да почистите килима с прахосмукачка, както обикновено. Можете също да използвате сода бикарбонат като естествен препарат за почистване на килими веднъж на няколко месеца, за да предотвратите миризми. Не забравяйте да я използвате в добре проветриво помещение и да носите маска, за да предотвратите дразнене на белите дробове.

Царевично нишесте

Царевичното нишесте може често да се използва в кухнята за сгъстяване на чинии, но може да бъде и ефективен дезодорант за почистване. Подобно на содата за хляб, царевичното нишесте може да абсорбира миризми. Тази съставка има и предимството да премахва петна от килими. За да използвате царевично нишесте върху килим, поръсете продукта директно върху въпросния миризлив под. Оставете го да престои поне 20 минути и след това почистете добре с прахосмукачка. Тъй като царевичното нишесте може да бъде малко мръсно, може да помислите за носене на ръкавици, докато използвате този продукт.

Белият оцет може да помогне за третиране на килими с петна

Дестилираният бял оцет може да помогне за по-малки участъци от килими или пътеки, които се нуждаят от дезодориране. По-специално, тази киселинна съставка може също да помогне за почистване на петна от урина по килима, които може да допринасят за цялостната миризма. За да използвате този трик, смесете равни части бял оцет и вода и нанесете разтвора върху килима. Попийте оцета с чиста вода след 10 минути и след това подсушете със суха кърпа. Помислете първо да тествате малка площ, за да се уверите, че оцетът не оцветява влакната.

Сушените кухненски билки могат да помогнат за маскиране на миризми от килими

Въпреки че содата за хляб сама по себе си неутрализира миризмите, тя не добавя никакви аромати. Преди да се изкушите от търговските аромати, първо разгледайте шкафа си с подправки. Вярвате или не, възможно е да използвате сушени билки, ако искате да добавите аромат към пода си. Помислете за сушени и смачкани вкусни билки, за да освежите миришещите килими , като мента, босилек, мащерка, розмарин или риган. Поръсете желаната билка върху килима, преди да почистите с прахосмукачка. За допълнителна свежест можете да използвате четвърт чаша сушени билки за всяка чаша сода за хляб.