Симптоми на перименопауза в края на 30-те години

Някога се е очаквало перименопаузата да настъпва в средата на 40-те години. Днес много жени в края на 30-те си години съобщават за горещи вълни, промени в настроението, пропусната менструация и внезапна умора. Тялото сякаш се променя по-рано от очакваното.

Наистина ли това се случва по-рано или жените го забелязват по-рано? Отговорът се намира някъде между биологията и съвременния живот.

Перименопаузата не е болест. Тя е преход. Но когато настъпи в края на 30-те години, може да се почувства объркващо, дори плашещо. Разбирането защо се случва, кой е по-уязвим и какво може да се направи прави тази фаза по-малко обременяваща.

Какво точно е перименопаузата?

Перименопаузата означава „около менопаузата“. Това е фазата, в която яйчниците постепенно произвеждат по-малко естроген. Овулацията става нередовна. Менструалните цикли се променят. Някои месеци са обилни. Някои се забавят. Някои изчезват със седмици.

Този преход може да продължи от 4 до 8 години преди менопаузата, която се потвърждава след 12 последователни месеца без менструация.

Според Националния институт по стареене , перименопаузата обикновено започва през 40-те години, но при някои жени може да започне и в края на 30-те години.

Честите симптоми включват:

Нередовни менструации

Горещи вълни

Нощно изпотяване

Промени в настроението

Нарушение на съня

Вагинална сухота

Мозъчна мъгла

Симптомите варират значително. Някои жени се справят лесно с това. Други се чувстват като непознати в собствените си тела.

Защо симптомите се появяват в края на 30-те години?

Д-р Арчана Даван Баджадж, гинеколог и експерт по ин витро фертилизация в Nurture , обяснява: „Много жени изпитват ранни симптоми на перименопауза в края на 30-те си години. Това се дължи на редица фактори, които включват промени в начина на живот, дължащи се на натоварена работа, стрес на работното място, лош сън и диета. Всички тези неща водят до хормонални промени, които от своя страна влияят на менструалния цикъл, причинявайки горещи вълни, промени в настроението, умора и нарушения на съня по време на перименопаузата.“

Хормоните на стреса, като кортизола, влияят директно върху репродуктивните хормони. Хроничният стрес може да наруши овулацията. Лошият сън променя мелатонина, който също взаимодейства с нивата на естроген. Екстремните диети или бързата загуба на тегло могат да потиснат функцията на яйчниците.

Изследване, публикувано в Cureus, документира нарастващи хормонални нарушения, свързани с начина на живот, при градските индийски жени, особено свързани с метаболитното здраве и моделите на стрес.

Накратко, яйчниците не функционират изолирано. Те реагират на средата, в която тялото живее.

Наистина ли жените навлизат в менопаузата по-рано?

В световен мащаб средната възраст за настъпване на менопаузата остава около 45-51 години. Данните на Световната здравна организация показват, че естественият възрастов диапазон не се е променил драстично в световен мащаб.

Това, което се е променило обаче, е осъзнаването на симптомите.

Д-р Арчана Даван Баджадж добавя: „Освен това, жените днес са по-фокусирани върху образа на тялото си, затова дори малки промени се забелязват и докладват по-рано.“

В предишните поколения леките нередовни цикли или промените в настроението са били игнорирани. Днес жените проследяват циклите чрез приложения, наблюдават хормоните и открито обсъждат здравето си. Това, което някога е било незабелязано, сега се записва и поставя под въпрос.

Така че повишаването на ранните симптоми може да отразява както истинския стрес, свързан с начина на живот, така и подобрената осведоменост.

Кой е по-склонен да преживее ранна перименопауза?

Някои жени са изправени пред по-висок риск:

Пушачи

Жени с автоимунни заболявания

Тези със заболяване на щитовидната жлеза

Жени с фамилна анамнеза за ранна менопауза

Тези, които са претърпели химиотерапия или операция на яйчниците

Жени с тежък хроничен стрес

Жени със синдром на поликистозните яйчници (PCOS) и метаболитни нарушения

Ниското телесно тегло или много интензивните спортни тренировки също могат да нарушат функцията на яйчниците.

Голямо проучване на правителството на САЩ, проведено от Националните здравни институти, свързва тютюнопушенето и метаболитните фактори с по-ранното стареене на яйчниците. Генетиката все още играе важна роля. Ако майката е навлязла в менопаузата на 42 години, дъщерята може да преживее подобен период.

Емоционалната страна, за която никой не говори

Физическите симптоми са видими. Емоционалните промени са по-тихи.

Промените в настроението могат да бъдат внезапни и резки. Липсата на сън води до раздразнителност. Мозъчната мъгла влияе върху увереността в работата. Жена в края на 30-те си години може все още да гради кариера или да отглежда малки деца. Хормоналната нестабилност на този етап изглежда неподходяща.

Този преход е нормален, но не винаги се усеща нежно.