Как да махнем косми от дрехи и мебели по-бързо

Имате чувството, че космите по дрехите и мебелите се появяват веднага след почистване? Независимо дали става дума за домашен любимец или просто за прах и влакна, проблемът често изглежда безкраен. Добрата новина е, че има по-бързи и лесни начини да се справите. Кои са те и как да ги използвате ефективно?

Когато трябва да махнете косми от дрехи или мебели бързо, най-добре работят методите, които събират космите, вместо просто да ги разнасят. Лепкавата ролка е класика, защото е удобна и върши работа за дрехи, палта, възглавници и тапицирани столове. Ако обаче нямате ролка под ръка, обикновено тиксо също може да помогне. Увийте го около ръката си с лепкавата страна навън и минете по плата с леки потупващи движения.

За по-големи повърхности, като диван или фотьойл, по-добре използвайте гумена ръкавица. Навлажнете я леко и прокарайте ръка по тапицерията. Космите се събират на малки топчета и се махат много по-лесно. Този метод е особено полезен при мебели, върху които домашните любимци обичат да лежат всеки ден.

Не е нужно да имате цял шкаф със специални уреди, но няколко правилни пособия могат да ви спестят доста време. Лепкавата ролка е най-удобна за дрехи преди излизане. Четка с гумени влакна е добра за дивани, килими и по-плътни материи. Прахосмукачка с подходящ накрайник също помага много, особено ако има четка за тапицерия или приставка за косми от домашни любимци.

Микрофибърната кърпа е полезна за твърди повърхности около мебелите, защото задържа прах и фини влакна по-добре от обикновена суха кърпа. За дрехи от по-деликатни материи е добре да използвате по-щадящи средства, без грубо търкане. Колкото по-подходящо е пособията за конкретната повърхност, толкова по-малко усилия ще ви трябват.

Как да почиствате различни материи без да ги повреждате

Различните материи изискват различен подход. При дънки, памучни дрехи и по-здрави тъкани можете да използвате лепкава ролка, гумена четка или леко навлажнена ръкавица. При вълна, кашмир и фини материи трябва да сте по-внимателни, защото грубото търкане може да развали повърхността или да извади нишки. Там е по-добре да използвате мека четка за дрехи или ролка с по-нежно лепило.

При мебели също има значение дали тапицерията е гладка, релефна или по-груба. Гладките материи се почистват сравнително лесно с ролка или микрофибърна кърпа. При по-релефна тапицерия космите влизат по-дълбоко и гумената ръкавица обикновено върши по-добра работа. Ако използвате прахосмукачка, не натискайте прекалено силно, за да не разтегнете плата или да оставите следи.

Как да намалите натрупването на косми

Най-бързото почистване е това, което не се налага да правите постоянно. Ако имате домашен любимец, редовното разресване е най-добрият начин да намалите космите по дивана и дрехите. Дори няколко минути на ден в периода на по-силен косопад могат да направят голяма разлика. Добре е животното да има и свое любимо одеяло или легло, което се пере лесно. Така част от космите остават там, вместо върху целия диван.

При дрехите помага да не ги оставяте върху столове, легла и места, където животното ляга. Приберете чистите дрехи веднага, а връхните дрехи дръжте на закачалка или в гардероб. Ако перете дрехи с много косми, първо ги изтупайте или минете с ролка, за да не се прехвърлят космите върху останалото пране.

Чести грешки, които правят почистването по-трудно

Една от най-честите грешки е да търкате плата със суха обикновена кърпа. Така често само разнасяте космите и ги набивате още повече в материята. Друга грешка е да перете дрехи, покрити с косми, без предварително да ги почистите. Част от космите остават по плата, други се събират в пералнята, а после могат да полепнат по следващото пране. Не е добра идея и да използвате твърде груби четки върху деликатни материи. Може да махнете космите, но да съсипете вида на дрехата или тапицерията.

По-добре е да действате според повърхността: ролка за бърза реакция, гумена ръкавица за мебели, прахосмукачка за по-големи площи и редовна профилактика, ако имате домашен любимец. Така космите няма да изчезнат завинаги, но ще ги държите под контрол с много по-малко усилия.