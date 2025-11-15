Как да почистите мазнини и замърсявания от дървените шкафове в кухнята

Метод за почистване на шкафове от залепнала храна, мазнини и пръски

Ако редовно прекарвате време в кухнята и готвите със замах, дървените ви шкафове може да са придобили аромат на мазнини, пръски от храна и какво ли още не (особено тези близо до котлона). Почистването на тези мазнини, замърсявания и залепнала храна – без да се повреди покритието на шкафовете – може да бъде по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Консултирахме се с експерт по мебели и двама професионалисти по почистване, за да научим най-безопасните и ефективни начини да накараме шкафовете ви да блестят отново.

Метод за почистване на шкафове при леки замърсявания

Тримата експерти по почистване препоръчват често бързо избърсване на шкафовете, за да се премахнат леки замърсявания, пръстови отпечатъци и всякакви пресни капки. Когато се появят пръски и ивици, следвайте стъпките по-долу, за да ги почистите безопасно от шкафовете.

Необходими материали:

Три микрофибърни кърпи

Топла вода

Мек препарат за миене на съдове

Препарат за полиране на дърво

Малък контейнер

Инструкции:

В малкия си контейнер смесете няколко капки препарат за миене на съдове с топла вода.

След това навлажнете (но не накисвайте) една от вашите микрофибърни кърпи със сапунен разтвор.

Използвайте влажната микрофибърна кърпа, за да избършете в посока на дървесните влакна на шкафа. Внимавайте да не търкате, тъй като това може да повреди дървото.

Използвайте сухата микрофибърна кърпа, за да избършете незабавно излишната влага от шкафа.

Нанесете малко количество лак за дърво върху шкафовете, за да възстановите гладкостта им.

За да се отървете от вече стари мазни петна и залепнали пръски от храна, са необходими малко повече усилия и време. Ето какво ще ви е необходимо, за да свършите работата както трябва.

Необходими материали:

Микрофибърни кърпи

Топла вода

Стара стъргалка, кредитна карта или пластмасова шпатула

Сешоар

Малък контейнер

Бял оцет

Мека четка за зъби

Инструкции:

Намокрете микрофибърната си кърпа с топла вода. Натиснете топла, влажна кърпа върху остатъка за минута, за да разхлабите мръсотията.

Внимателно избършете остатъците (по посока на дървесните влакна) с чиста кърпа.

Ако остатъците не се размекват, използвайте сешоар на ниска степен, за да ги премахнете от шкафа с бързи, кратки движения.

Ако залепналата мръсотия има повдигнати краища, можете да използвате стара стъргалка или пластмасова шпатула, за да се опитате да отлепите.

Направете смес от бял оцет и топла вода в съотношение 50/50 в малък съд. Нанесете сместа внимателно с кърпа.

След това подсушете повърхността старателно с чиста, суха кърпа, за да предотвратите повреда от влага.

Ако мръсотията е в ъгъла на шкафа, използвайте мека четка за зъби (потопена в почистващата смес с оцет), за да повдигнете внимателно натрупването, без да надраскате повърхността на шкафа. Подсушете старателно с чиста кърпа.