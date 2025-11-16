Щракане на коляното: Защо ставите ви пукат?

Безобидна форма на щракане на коляното, известна в медицината като крепитация, възниква поради малки въздушни мехурчета, задържани в ставната течност. Тези мехурчета се освобождават по време на движение, произвеждайки пукащ или щракащ звук. Този вид щракане на коляното е често срещан по време на ежедневни действия като ходене, навеждане или изкачване на стълби.

Когато няма болка, подуване, скованост, нестабилност или затруднено огъване, щракането обикновено не е причина за безпокойство. Често то е резултат от естествено движение на сухожилие или връзка по костта. Коляното, като една от най-сложните и функционални стави в тялото, постоянно поддържа телесното тегло и позволява движение. С течение на времето фактори като прекомерна употреба, леки наранявания, износване на хрущяла или свързана с възрастта дегенерация могат леко да променят начина, по който функционира коляното, но безвредният крепитус не уврежда ставата.

Когато щракането с коляно сигнализира за скрит проблем

Щракането в коляното трябва да се приема сериозно, ако е съпроводено с болка, подуване, ограничено движение или нестабилност. Тези симптоми могат да показват по-сериозни състояния, включително:

Разкъсвания на менискуса, които влияят на амортизацията в коляното

Травми на връзките, които нарушават стабилността

Нарушения на пателарното проследяване, при които колянната капачка не се движи плавно

Ранен остеоартрит, причиняващ дегенерация на хрущяла и триене в ставите

Тези състояния нарушават подравняването и гладката функция на коляното, създавайки шум по време на движение, който е нещо повече от безобидно пукане.

Щракване на коляното: Диагноза, нехирургични лечения и хирургични възможности за здраве на ставите

За да се установи причината за щракането в коляното и да се оценят евентуални структурни увреждания, лекарите могат да препоръчат рентгенови снимки или ЯМР сканирания. Образната диагностика помага за визуализиране на хрущялните, сухожилийните и костните структури, за да се определи дали е необходима допълнителна интервенция. Правилната диагноза е от решаващо значение за предотвратяване на прогресията и ефективно управление на дискомфорта.

Нехирургични възможности за лечение на щракане на коляното

При повечето леки случаи консервативното лечение може да облекчи симптомите и да възстанови функцията на коляното:

Физиотерапия и укрепващи упражнения за подобряване на стабилността на ставите

Противовъзпалителни лекарства за намаляване на болката и отока

Промени в начина на живот, като например поддържане на здравословно тегло и коригиране на нивата на активност

Тези подходи помагат за поддържане на коляното, намаляване на триенето и минимизиране на дискомфорта без инвазивни процедури.