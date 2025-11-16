Сутрешно или следобедно слънце: Кое време най-много зарежда нивата ви на витамин D

Витамин D, широко известен като „слънчевия витамин“, е от съществено значение за здрави кости, здрави мускули, балансиран имунитет, стабилно настроение и цялостна метаболитна функция.

Доставя ли ни достатъчно витамин D пролетното слънце?

Според специалиста по хирургична гастроентерология д-р Аншуман Каушал, ключът към поддържането на здравословни нива на витамин D се крие в разбирането как слънчевата светлина, диетата и начинът на живот работят заедно. Той обяснява, че правилното време за излагане на слънце, правилният контакт на кожата с UVB лъчите и включването на богати на витамин D храни играят важна роля. Без правилната комбинация от тези фактори тялото се затруднява да произведе витамин D, от който се нуждае за дългосрочно здраве.

Защо сутрешната слънчева светлина не осигурява достатъчно витамин D

Много хора вярват, че излизането навън в ранните сутрешни часове е достатъчно, за да задоволят нуждите си от витамин D. Д-р Каушал обаче пояснява, че ултравиолетовите B лъчи, специфичните лъчи, отговорни за превръщането на форма на кожен холестерол във витамин D3, не достигат до земята преди около 7 часа сутринта. В резултат на това слънчевата светлина, налична на разсъмване, не може да предизвика значимо производство на витамин D.

Най-ефективният прозорец за естествен синтез е между 10:00 и 15:00 часа, когато UVB лъчите са най-силни, а сенките са най-къси.

Д-р Каушал съветва ежедневно излагане на слънце от поне петнадесет минути, за предпочитане на ръцете, краката и лицето, без слънцезащитен крем, стъклени бариери или тонирани прозорци, които да препречват лъчите. Той обяснява, че слънчевата светлина, филтрирана през прозорец, създава илюзия за излагане на слънце, защото блокира UVB дължините на вълните, необходими за витамин D.

Съвременният начин на живот, характеризиращ се с дълги часове, прекарани на закрито, силно замърсяване в градовете, постоянна употреба на кремове с висок SPF и тонирани автомобилни стъкла, драстично е намалил естественото излагане на UVB лъчи. Тази комбинация, казва той, е една от основните причини, поради които 80 до 90 процента от индийците показват някаква степен на дефицит, въпреки че живеят в страна, богата на слънце.

Витамин D във вашата диета и значението на бионаличните му източници

Въпреки че слънчевата светлина остава основният естествен източник, диетата играе също толкова важна роля, особено за тези, които живеят в замърсени градове или работят в затворени офиси. Д-р Каушал подчертава, че най-бионаличната форма на витамин D, известна като витамин D3, се намира главно в храни от животински произход. Мазните риби като сьомга, сардини и скумрия, заедно с масло от черен дроб на треска, яйчни жълтъци и органни меса като черен дроб, осигуряват отлични естествени източници.

Може ли пролетното слънце да ни осигури достатъчно витамин D?

Вегетарианците все още имат възможности, макар че изборът е по-ограничен. Гъби, изложени на UV лъчи, и обогатени продукти като мляко, кисело мляко, растително мляко и зърнени закуски могат да помогнат за повишаване на приема. Той също така отбелязва, че методите на готвене влияят върху количеството витамин D, което остава в храната. Техники като леко печене или печене на скара запазват хранителните вещества, докато пърженето в дълбока мазнина или оставянето на храната, изложена на силна слънчева светлина, може да ги разгради.