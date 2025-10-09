6 вида риба, които са най-добри за запълване на дефицита на витамин Д

Витамин Д е мастноразтворим витамин, който е от съществено значение за нормалното усвояване на калций, растежа на клетките и здравето на костите. Недостигът му може да доведе до отслабен имунитет и мускулно-скелетни проблеми. Основният естествен източник на този витамин е мазната риба, особено сьомга, скумрия, сардини и пъстърва.

Според Националните здравни институти на САЩ, рибите са богати на витамин Д благодарение на диетата си. Те консумират фитопланктон и зоопланктон, които натрупват витамина под въздействието на ултравиолетовите лъчи на слънцето. Тези микроорганизми живеят близо до повърхността на водата, където слънчевата светлина насърчава образуването на витамин D.

Рибата, която е по-полезна от телешкото и е по-евтина от него

Експертите са идентифицирали шест вида риба, които съдържат най-високи нива на този витамин.

Рибата с най-много витамин Д в състава си

Дъгова пъстърва. Една порция (85 гр) съдържа 16,2 микрограма витамин Д, осигурявайки 81% от дневната стойност. Пъстървата съдържа също протеини, здравословни мазнини и витамини от група В. Месото ѝ има крехка текстура и мек вкус.

Скумрия. Съдържанието на витамин Д в нея е почти толкова високо, колкото това на пъстървата. Тази риба е богата и на омега-3 мастни киселини, които подпомагат сърдечната и мозъчната функция.

Сьомга. 85 грама сьомга съдържат приблизително 14,2 мкг витамин Д. Според Министерството на земеделието на САЩ, дивата сьомга има по-високи нива на витамин Д от отглежданата в стопанства сьомга.

Сьомга срещу риба тон: Коя риба е по-полезна за сърцето

Сардини. Около 85 гр сардини осигуряват 1,2 мкг витамин D. Те могат да се консумират самостоятелно или да се добавят към салати и паста. Сардините съдържат също омега-3 мастни киселини, калций и протеини.

Риба тон. 85 грама риба тон съдържат 1 мкг витамин D. Може да се приготви на скара, да се пече или да се добавя към салати. Рибата тон е също източник на протеини и витамин А. Експертите обаче предупреждават, че тази риба може да съдържа живак, така че не се препоръчва бременни и кърмещи жени да я консумират често.

Херинга. Една порция херинга (85 гр) съдържа 4,5 мкг витамин Д. Съдържа още протеини, фосфор, калций и калий.

Експертите отбелязват, че включването на тези видове риба в диетата помага за поддържане на оптимални нива на витамин D в организма, особено през есента и зимата, когато слънчевата светлина става по-малко изобилна.

Прочетете също: Разкриха по кое време на деня е най-добре да се яде риба

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и с цел превенция на заболявания!