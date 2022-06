Закусвайте това веднъж седмично и ще отслабнете бързо за лятото

Диетоложката Кортни Д'Анджело разкри три тайни за закуска, които ще ви помогнат да стопите мазнините по корема и да станете стройни. Думите й са цитирани от Eat This, Not That!

Д'Анджело смята, че не бива да се увличате по кифлички и сладкиши за закуска, но не трябва да се лишавате напълно от тях. Тя предложи понякога да се ядат сладкиши, а в други случаи да се заменят с плодове. Накиснете листа от глухарче във вода, и след това я изпийте. Ще се изненадате от резултата Сокът от глухарче е една от най-ценните тонизиращи напитки. Той помага за неутрализиране на свръхкиселинността и за нормализиране алкал... Прочети повече Експертката обърна внимание на факта, че закуската може да стане по-малко здравословна поради добавянето на сметана и мляко към кафето. Това обаче не е причина да преминете изключително към черен чай. Диетологът посъветва просто да намали сметаната и вместо нея, да се добавят протеин. Последната тайна се отнася до овесена каша, която Д'Анджело препоръчва да включи в менюто си за закуска. „Овесът съдържа голямо количество въглехидрати, които осигуряват на тялото ни енергия. Освен това има протеини, фибри и мазнини – всички необходими хранителни вещества за намаляване на мазнините по корема“, обясни тя. По-рано беше съобщено, че диетолозите Ейми Гудсън и Кортни Д'Анджело казаха, че някои напитки помагат да се отървете от мазнините по корема, докато други пречат. Ейми Гудсън посъветва отслабващите да пият зелен чай.

