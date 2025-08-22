Дете от Варна е в болница след токов удар на детска площадка

Дете на 12 години е прието в болница след токов удар от осветителен стълб до детска площадка в район "Младост" в град Варна. Инцидентът е станал на 21 август вечерта, разказа майката на пострадалия Димитър, цитирана от местната медия Moreto.net. Момчето е настанено в УМБАЛ "Св. Марина" в стабилно състояние. То обаче е с изгаряния по ръцете и нарушени сърдечни показатели.

Продължават изследванията и предстои изясняване на физическите последствия за детето от токовия удар.

Детето го удря ток, докато играе с братчето си на площадка зад блока

Майката разказа, че Димитър играел с 10-годишното си братче на площадка зад блок №115 в квартала. В един момент пипнал осветителния стълб и буквално останало прикован към него, започвайки да се тресе, неспособен дори да извика за помощ. Като по чудо - ръката му успява да се отдели и момчето пада на земята, продължавайки да се тресе. Тогава братчето разбира, че това не е шега, и се обажда на майка си да каже за случилото се.

Снимка: Actualno.com

Двете деца успяват да се приберат сами вкъщи, след което състоянието на Димитър се влошава. Родителите закарват детето си със собствен транспорт до болницата, като преди това подават сигнал за станалото до 112.

Майката счита, че подобни инциденти зачестяват заради липсата на сериозен контрол.

Районният кмет Христо Христов коментира за Moreto.net, че е извършена проверка на стълба от страна на администрацията, която не е показала да има проблем с него. В днешния ден е разпоредил втора проверка на всички осветителни стълбове в "Младост".

От полицията посочиха като причина за инцидента токов удар заради необезопасена кутия от електрически стълб.