"Дайте ни 300 000 евро": Болница "Света Анна" иска общината да я спаси

Варненската болница "Света Анна" се е обърнала към общината за спешна помощ.

Изпълнителният директор на МБАЛ "Света Анна" във Варна д-р Красимир Петров е поискал Общинския съвет спешно да отпусне 300 000 евро финансова помощ за лечебното заведение.

Пари за персонала и доставчиците

Писмо до председателя на местния парламент Христо Димитров са изпратили от ръководството на болницата.

По план документът трябва да бъде разгледан на заседанието на ПК "Финанси и бюджет" в петък. Това показва справка в сайта на Общинския съвет.

В писмото от болницата пишат, че помощта от 300 000 евро е нужна за разплащане на най-належащите задължения към външни контрагенти на болницата.

"Всяко закъснение или отказ от плащане – от страна на НЗОК или МЗ, поставя болницата пред огромни изпитания, включително да задържи персонала и да се разплаща с доставчиците си", пише д-р Красимир Петров, предаде БНР.

Всъщност, че основен акционер в МБАЛ "Света Анна" е държавата, която притежава малко над 69% от акциите. Делът на община Варна е 21,15%.

Системен проблем

Според експерти в случая със МБАЛ "Света Анна" във Варна става въпрос за системни проблеми, а не толкова за частен случай. На такова мнение е проф. Христо Хинков - бивш министър на здравеопазването в кабинета Денков.

Той смята, че тези проблеми са натрупани през годините и все още не намират решение.

Според проф. Хинков, няма стратегия как да се управлява системата на здравеопазване по отношение на държавните и общински болници.

"По-голямата част от областните болници, са с над 80% държавно участие. Никой не контролира сключването на договори на НЗОК с новообразувани болници. Всеки, който иска да сключи договор, го прави, но след това се появяват нови фактори", коментира той.

Сред тези фактори са благоприятните условия за управление на частните болници, каза проф. Хинков и припомни, че частните лечебни заведения все още са освободени да сключват договори по закона за обществени поръчки при кандидатстване за обществен ресурс. Всичко това води до неравнопоставеност и повтаряне на модела МБАЛ "Св. Анна" и в другите областни градове.

"Лекарствата стават все по-скъпи, но само скъпите лекарства веднага се включват в Позитивни лекарствен списък. От друга страна изчезват евтините лекарства", каза още проф. Хинков.