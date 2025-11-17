Със заповед от ареста: Варна има нов и.ф. кмет, назначен с подписа на Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев издаде заповед от ареста зам.-кметът Снежана Апостолова да изпълнява функциите на кмет на морската ни столица.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за платен годишен отпуск на кмета за днешната дата. Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и до кметовете на районните администрации.

Снежана Апостолова e родена във Варна. Завършила е Първа езикова гимназия с немски език, впоследствие Икономическия университет във Варна. Има дългогодишен опит като мениджър в търговска компания, както и опит в сферата на авиацията в управление на екипи и проекти. Владее немски, английски, руски и испански език. Майка е на две деца. Към момента в Община Варна отговаря в ресори като "Туристически информационен център", дирекция "Социални дейности", "Здравеопазване", ОП "Комплекс за детско хранене" и др.

Иначе кметът на Варна Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. От тогава до 11 ноември функциите изпълняваше заместникът му Павел Попов. На 12 ноември той съобщи на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста. "Задържането оттук нататък се превръща в едно безсмислено наказание", коментира Павел Попов. Ден по-късно Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по делото срещу Коцев.

Според него продължаването на заместването на Коцев "вече е нецелесъобразно", тъй като "няма и основание в начина, по който е конструирана местната власт". Той заяви, че "кметовете са защитени от съдебен произвол, подобен на този, на който сме свидетели в момента". Попов добави, че до този момент администрацията е използвала механизма на отпуск, за да избегне институционални конфликти, но вече "съзнателно спираме да го използваме, тъй като следствието е приключило и няма никакви основания за задържане".

Иначе на 13 ноември Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев в Софийски градски съд. На съд са предадени петима обвиняеми за общо дванадесет престъпления. Петимата подсъдими - Коцев, двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов са обвинени за престъпен сговор, за подкупи и принуда.