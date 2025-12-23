Спорт:

23 декември 2025, 11:40 часа 249 прочитания 0 коментара
Отстраняването на Коцев се отлага: Избирателната комисия във Варна не събра кворум

Заседанието на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна днес няма да се проведе. Причината е липсата на кворум.

Избирателната комисия във Варна няма да заседава, а на днешната й среща се предполагаше, че трябва да реши дали да бъде отстранен кметът Благомир Коцев.

ОИК отложи решението в края на ноември и направи постъпки към изискане на още документи от общината. Тяхната цел е да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса.

Призивът на Борисов

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова представителите на партията в ОИК да не участват в опити за прекратяване на мандата на Коцев.

В официална позиция на ГЕРБ, публикувана на Facebook страницата на партията, Борисов обяви, че партията не иска служебна победа в морския град. 

Припомняме, че на свое заседание на 22 ноември Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

Източник: БГНЕС

"С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", се казва в позицията на ГЕРБ.

В същото време антикорупционната комисия (КПК) попита ЦИК извършвана ли е проверка за законността на отпуската на Коцев (в която той бе след ареста на 8 юли).

Няколко часа по-късно Борисов отново се включи по темата, заявявайки, че Комисията за противодействия на корупцията се е изчерпала и не трябва да съществува.

Десислава Любомирова
