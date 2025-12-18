Варненец имитирал BG-Alert, за да съобщава за радиация

49-годишен варненец е задържан за това, че в продължение на 3 месеца е излъчвал, в радиочестотния спектър на честота 430,7 Мhz, лъжливо съобщение, имитиращо BG-Alert, за опасност от радиоактивно замърсяване.

Той е арестуван на 16 декември, в резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР – Варна, съвместно с Комисия за регулиране на съобщенията.

Фалшиви съобщения за радиация

Мъжът е обвинен, че е имитирал оповестяване от националната система за ранно предупреждение за радиация.

Също така, през въпросните 3 месеца той многократно е разпространявал електромагнитните вълни в ефира с ислямски религиозен призив към молитва.

Задържаният не е криминално проявен, но нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

При проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети 5 радиостанции, 2 мобилни телефона, лаптоп, USB памети и др., предаде Фокус.

Оценката на органите на реда е, че деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм.

По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Варна. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.