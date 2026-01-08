По-скъпо паркиране в "Албена" през летния сезон

Нови цени за паркиране в курорта "Албена" за летния сезон. До втората седмица на юни се запазват старите цени за престой и паркиране – 5 евро за достъп престой. Безплатният престой в комплекса до 30 минути също остава непроменен. От 7 юни до 30 септември в зоните със зелен паркинг престоят до 24 часа, който досега беше 20 лева, става 15 евро. Паркирането в синята зона пък от 10 лева става 10 евро.

Най-ниска си остава цената на паркинг "Автогара" - 4 евро. Целта на ръководството на туристическия комплекс е да подобри качеството на туристическите услуги, да предотврати пътно-транспортни произшествия, да запази живота и здравето на децата в комплекса, и намали вредните емисии във въздуха, съобщават от ръководството, цитирани от БНТ.

През целия октомври цените за "зелен паркинг" и "син паркинг" ще бъдат 10 евро, а на "Автогара" си остават 4 евро.

След 1 ноември до края на годината цените за паркиране в целия комплекс запазват първоначалните си стойности от 5 евро.