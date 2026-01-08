Войната в Украйна:

По-скъпо паркиране в "Албена" през летния сезон

08 януари 2026, 12:53 часа 211 прочитания 0 коментара
По-скъпо паркиране в "Албена" през летния сезон

Нови цени за паркиране в курорта "Албена" за летния сезон. До втората седмица на юни се запазват старите цени за престой и паркиране – 5 евро за достъп престой. Безплатният престой в комплекса до 30 минути също остава непроменен. От 7 юни до 30 септември в зоните със зелен паркинг престоят до 24 часа, който досега беше 20 лева, става 15 евро. Паркирането в синята зона пък от 10 лева става 10 евро.

ОЩЕ: Няма опасни бактерии: Последните проби от Албена показват чисто море

Най-ниска си остава цената на паркинг "Автогара" - 4 евро. Целта на ръководството на туристическия комплекс е да подобри качеството на туристическите услуги, да предотврати пътно-транспортни произшествия, да запази живота и здравето на децата в комплекса, и намали вредните емисии във въздуха, съобщават от ръководството, цитирани от БНТ.

През целия октомври цените за "зелен паркинг" и "син паркинг" ще бъдат 10 евро, а на "Автогара" си остават 4 евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След 1 ноември до края на годината цените за паркиране в целия комплекс запазват първоначалните си стойности от 5 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Албена курорт Албена платено паркиране
Още от Варна
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес