Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Павел Димитров Попов

2. Калоян Тошков Иванов

3. Стела Димитрова Николова

4. Антон Йорданов Тонев

5. Даниел Димитров Керемидчиев

6. Мариела Пламенова Иванова

7. Филип Валентинов Спасов

8. Ивайло Христов Митковски

9. Лилия Живкова Желязкова

10. Беркай Джафер Чокджан

11. Цветозара Валентинова Живкова

12. София Любомирова Колева

13. Антон Стаменов Тончев

14. Адриан Светлозаров Кабаев

15. Борис Сашов Арсов

16. Татяна Василева Кристи

17. Иван Петров Георгиев

18. Ивелина Владимирова Иванова-Парушева

19. Мариела Иванова Савкова

20. Миа Красимирова Крумова

21. Стамен Георгиев Георгиев

22. Димитър Стефанов Станев

23. Илина Минкова Минкова

24. Емил Николов Бояджийски

25. Денис Али Риза Карайту

26. Пламен Жеков Петров

27. Христо Драгомиров Христов

28. Александър Красимиров Николов

29. Марин Атанасов Николов

30. Мария Иванова Ангелова-Дойчева

31. Йордан Юлиянов Кателиев

32. Николай Стефанов Стефанов

