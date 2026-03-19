Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на БСП в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Михаил Тодоров Михалев

2. Йордан Маринов Дончев

3. Ирена Петкова Стасинопулу

4. Миглена Христова Желязкова

5. Петко Иванов Прокопов

6. Марио Станимиров Иванов

7. Димана Тихомирова Ангелова

8. Тихомир Стоянов Тодоров

9. Стоил Станков Георгиев

10. Росен Стефанов Петков

11. Грета Пламенова Данкова

12. Дияна Стоянова Филипова

13. Симона Лазарова Лазарова

14. Еленка Ненчева Мачковска

15. Петър Димитров Роглев

