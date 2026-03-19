Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Янка Тенева Тянкова
2. Георги Александров Чакъров
3. Диана Станчева Димитрова
4. Александър Романов Узунов
5. Валентин Ботев Гечевски
6. Михаил Петров Ганев
7. Кристина Иванова Върбанова
8. Теменужка Димитрова Тодорова
9. Александър Георгиев Пенчев
10. Сашка Валентинова Михайлова
11. Цветан Досков Досев
12. Рени Желязкова Велкова
13. Петър Христов Димитров
14. Калин Тодоров Тодоров
15. Теодор Йорданов Пуйков
16. Марин Русев Богомилов
